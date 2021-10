Fuentes recibió a estudiantes que realizaron proyecto de elaboración artesanal de cosméticos

La intendenta de la Capital se reunió con los autores del proyecto que fue seleccionado en la feria provincial de ciencia.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de los alumnos de 5° «A» del Big Ben School, cuyo micro emprendimiento «Native» fue seleccionado en la XVIII Feria Provincial de Proyectos y Muestras de Ciencia y Tecnología para participar en la instancia nacional.

La iniciativa promueve la elaboración artesanal de cosméticos y productos de cuidado personal con ingredientes de originen natural típicos de nuestra tierra, como algarrobo, mistol, chañar, etc; evitando la utilización de materiales químicos que suelen ser más dañinos para la salud y para el ecosistema.

Acompañados por su docente de Tecnología, Jorge Serrano y por el rector de la institución, Héctor Peralta Puy; los estudiantes explicaron a la jefa comunal el impacto social y económico ya que se realizó un estudio de mercado, y el cuidado por el medio ambiente de la propuesta.

Indicaron que a diferencia de las grandes industrias, los productos no contaminan, no se testean con animales y casi no generan residuos.

Por su parte, Fuentes felicitó a los jóvenes «por su compromiso para dejar un mundo mejor que el que han recibido, lo que nos llena a los adultos de esperanza por el futuro que están construyendo».

«Además, es una enorme satisfacción que aprovechen los recursos naturales de nuestra provincia para fabricar sus artículos, contribuyendo de esa forma al progreso social», expresó.