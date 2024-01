Fuero laboral se anota para definir cuestión de fondo por amparo a DNU

Pero no fue la única novedad de las últimas horas: la jueza federal de San Martín Martina Forns otorgó la primera medida cautelar dirigida contra el aumento de la medicina prepaga avalada por el DNU 70/23, aunque circunscripta a un caso particular (no con alcance general). Forns pateó el tablero que –para la demanda colectiva- había encapsulado la Cámara Federal en lo Civil y Comercial Federal, que no interpretó que la cuestión fuese tan urgente como para habilitar la feria y lo difirió a febrero. Forns ordenó dejar sin efecto los aumentos a la cuota de salud de la prepaga de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires a una mujer de 78 años, que adujo imposibilidad de afrontarlos. No fue la única. Las empresas de medicina empiezan a mirar con temor algo que, hasta ahora, les resultaba favorable: la no habilitación de feria en el Civil y Comercial Federal evitaba una decisión colectiva respecto a los aumentos que comunicaron a sus afiliados, pero no impide un aluvión de demandas individuales decididas por distintos magistrados, con amplia dispersión geográfica.