Fuerte apoyo de FEMPINRA al convenio 441/06 frente a críticas internas

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) emitió un comunicado frente a las recientes críticas recibidas referidas al Convenio Colectivo de Trabajo 441/06 firmado en el año 2006.

Es que sectores internos de la organización argumentan que dicho CCT precariza el trabajo de la actividad, aunque las autoridades de la organización sindical aseguran que “quienes hoy lo critican ni siquiera lo han leído en el contexto en que se dio”.

A propósito, el comunicado “Memoria para sostener el camino y la lucha recorrida” recuerda que dicho convenio firmado con la Cámara de Concesionarios de Terminales de Contenedores del Puerto de Buenos Aires (que agrupaba a las terminales porteñas) tenía como objetivo central y prioritario dar por tierra los efectos nocivos que había provocado la modalidad de trabajo eventual que regía hasta entonces.

“Muchos recordarán que en los ‘90 decenas de operadoras del Puerto de Buenos Aires daban alta y finalizaban las contrataciones de sus trabajadores en un mismo mes, liquidando vacaciones y aguinaldo por ese corto período. Bajo esa práctica procedían con total normalidad y por gran cantidad de años, e incluso y en gran cantidad de casos, durante todo el tiempo de vigencia normal del contrato y hasta tanto el trabajador se encontrara en condiciones de jubilarse”, detalló el comunicado emitido por la entidad que comanda Juan Carlos Schmid.

En consecuencia, el excotitular de la CGT agregó que por eso “siempre es importante saber cuál es el lugar desde donde uno parte para establecer objetivos posibles”, en referencia a la situación del sector en aquellos momentos.

“Eran los tiempos de que trabajabas, cobrabas y te ibas; si llovía o no te convocaban no trabajabas. Se trataba no de una profesión que movilizaba el Comercio exterior del país, en el principal puerto Federal sino de una changa mal paga”, remarcó el comunicado.

En referencia al CCT 441/06, la organización precisó que dicha negociación se encontraba cimentada en 4 ejes puntuales: Garantizar el respeto de todos los derechos derivados de antigüedad a cada trabajador sin distinción; garantizar el pago salarial pese a la discontinuidad laboral; asegurar la continuidad de la fuente laboral prohibiendo despidos injustificados; y asegurar el beneficio jubilatorio en las condiciones correspondientes.

Respecto a las críticas, Schmid respondió que “la lucha no empieza cuando algunos actores aparecen en escena” y pidió no olvidar que “somos hijos de las tremendas movilizaciones para recuperar la regulación portuaria perdida en los ‘90”.

Por último, desde la organización aseguraron que “somos conscientes del camino transitado en defensa del interés colectivo de todos los trabajadores, y del que han participado todos nuestros dirigentes”.

“Nunca esta entidad sindical ha propiciado el pase de trabajadores en condiciones de precarización, por el contrario, los hechos y la historia lo demuestran. Por supuesto que siempre falta, por eso seguiremos comprometidos con la verdad y sin engañar a nuestros compañeros y compañeras”, concluyeron.