Fuerte cruce entre Espert y Del Caño: «Cállese la boca» (videos)

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño protagonizaron un duro cruce en el plenario de comisiones que tratan la ley ómnibus por el uso de la palabra.

«Es la segunda vez que le pido que le redondeé la pregunta. No me obligue a cortarle el micrófono», advirtió Espert. «No está en Twitter, diputado. No me corte la palabra», replicó el legislador de la Izquierda antes del intercambio con el dirigente de Avanza Libertad, quien le apagó el micrófono.

Fuerte cruce en la comisión sobre la #LeyOmnibus | Espert le cortó la palabra a @NicolasdelCano "Diputado Espert respete la palabra, acá no está en la cancha de fútbol para pedir cárcel o bala, no está en Twitter." https://t.co/3XTqkBzIEc pic.twitter.com/VdqO46uPel — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) January 10, 2024

«Cállese la boca (Espert). El pueblo trabajador va a salir a la calle y se va a manifestar. Estaría bueno que escuchen los planteos contra esta ley. Vamos a impulsar las manifestaciones a pesar de que pretendan criminalizar la protesta», agregó el diputado del FIT-U al retomar la palabra.

Minutos despues, el ministro del Interior, Guillermo Francos, chicaneó al diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en comisiones de Cámara Baja, tras los cuestionamientos del legislador al megaproyecto del gobierno del presidente, Javier Milei.

Francos planteó: «Entiendo que Del Caño me hace una referencia general tanto al DNU como a la Ley Ómnibus, pero bueno, el presidente es Javier Milei, el ganó legítimamente la elección, y hace una propuesta, obviamente usted es una minoría y tiene todo el derecho de expresar su posición y protestar, pero el que gana gobierna, el que es oposición cuestiona, o acompaña, tiene todo el derecho de ser oposición, no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que hacer un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión».

El ministro del Interior agregó: «Lo escuché atentamente, no es la primera vez que lo escucho haciendo este tipo de juicios, tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, quiero decirle, porque los votos que usted tiene, no comprenden a todos los trabajadores del país, solamente un comentario, porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos, lo digo en general, la clase trabajadora son, si consideramos los activos, seis millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajdores, usted no tiene 14 millones de votos, así que representa a una minoría».

Del Caño le respondió: «A un sector, es verdad, representamos a un sector de los trabajadores», a lo que el ministro del Interior lo chicaneó: «El día que los tenga la representación de la clase trabajadora será presidente de la república, usted dijo: ‘Represento a la clase trabajadora’, no es una chicana». El legislador le contestó: «No, yo no dije que representaba a toda la clase trabajadora, dije: ‘Representamos a muchos trabajadores’».

En ese momento tomó la palabra la también diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, dirigiéndose a Francos: «Ustedes también representan una minoría acá adentro, son un bloque minoritario, pero nos trata como si fueran la absoluta mayoría arbitraria y monárquica». El ministro del Interior le contestó: «No diputada, yo lo que quiero decir es que el día que (Del Caño) represente a todos los trabajadores va a ser presidente de la república».