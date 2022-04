Fuerte cruce entre Juez y Parrilli durante el debate en el Senado sobre la Corte Suprema de Justicia – NCN

El Senador nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio Luis Juez, criticó filosamente los proyectos de ley que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto mencionó que “es absolutamente inoportuno” destacando que “hace una semana nosotros destruimos todos los compromisos y acuerdos que habíamos suscripto”, en referencia a la división del bloque oficialista que le quitó la posibilidad de poder ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura como miembro del bloque Pro.

Casi a los gritos cuestionó que en menos de una semana se convoque para buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte. En tal sentido expresó: “tengo un montón de defectos, pero el que no cultivo es la hipocresía y el cinismo. ¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión? Vamos a sentarnos acá a discutir qué Corte queremos, llenarnos la boca hablando de federalismo, cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos” rematando la idea con:“me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible”.

Asimismo, el político cordobés aclaró que su disconformidad no surge desde el punto de vista de haber sido un senador afectado, por lo del Consejo, sino por haber visto que “todavía no hemos podido cubrir la vacante de (Elena) Highton de Nolasco y estamos hablando de cómo vamos a construir la próxima Corte”.

Inmediatamente salió al cruce el Senador oficial por Neuquén, Oscar Parrilli con un “Acá no se ha roto ninguna palabra, por lo menos nosotros no hemos roto ninguna palabra. Uno podrá estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque o no”.

Y con tono elevado prosiguió: “Usted dice ‘no soy hipócrita, ustedes son hipócritas’, me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes a las que ustedes tienen. Yo no soy hipócrita y creo que ninguno de mis compañeros sean hipócritas. Así que le pido que retire esa expresión de que somos hipócritas, en aras del buen funcionamiento y el respeto que nos debemos”.

Rápidamente Juez comenzó a gritar que él no los había llamado “hipócritas” señalándole a Parrilli: “Usted se pone en ese lugar”. En respuesta el legislador cristinista le dedicó: “Deje de hacerse el vivo, se hace el vivo” y agregó; “Si no lo dijo, está bien, me parece muy bien. Yo lo escuché. Estamos simplemente debatiendo, iniciando el debate, no es nuestra intención emitir despacho hoy”.

En este marco, Parrilli aseveró que “este es un tema que es crucial para los argentinos, pues la Corte debe tener 30, 40 mil fallos (pendientes) de lo que dependen la situación de muchos argentinos. No es casual que hoy la Corte tenga el desprestigio que tiene, no solo por los fallos políticos que hace, sino porque no imparte justicia”.