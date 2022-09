Fuerte reclamo de la ONU a los talibanes a un año del cierre de las escuelas de niñas en Afganistán

La máxima autoridad de la ONU instó este domingo al movimiento islamista talibán que gobierna en Afganistán a reabrir las escuelas secundarias para niñas y tachó de «trágico y vergonzoso» el cierre, que comenzó hace exactamente un año.

Este «domingo marca un año de exclusión de las niñas de las escuelas secundarias en Afganistán. Un año de aprendizaje perdido y de oportunidades que no recobrarán jamás», escribió en Twitter el secretario general de la ONU, António Guterres.

«Las niñas tienen su lugar en las escuelas. Los talibanes deben dejarlas volver», agregó Guterres.

Sunday marks one year since girls were banned from attending high school in Afghanistan.

A year of lost knowledge and opportunity that they will never get back.

Girls belong in school. The Taliban must let them back in.

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2022