Fuerte respaldo del parlamento chino a Argentina frente a FMI

Sergio Massa en videoconferencia con su par de China, Li Zhanshu. Foto: NA

Mientras el presidente Alberto Fernández cerraba su gira en Europa para conseguir el apoyo de los principales países del Viejo Continente ante la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cosecharon el respaldo del Parlamento chino de cara a las conversaciones para establecer una nueva modalidad en el pago del pasivo con el organismo de crédito multilateral.

A través de una videoconferencia, los líderes del Frente Renovador y La Cámpora dialogaron con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Zhanshu; el embajador del gigante asiático en Buenos Aires, Zou Xiaoli; el viceministro de Relaciones Exteriores, Xie Feng; el secretario general del Comité Permanente de la APN, Yang Zhenwu; y el titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la APN, Zhang Yesuli.

En ese marco, las autoridades chinas transmitieron su “fuerte respaldo” a la Argentina en su negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Aprovecho esta ocasión para reiterar que la parte china apoya las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda valorada en 44 mil millones de dólares, porque esto contribuye a la estabilidad económica y financiera de Argentina. Las autoridades pertinentes de ambos países pueden mantenerse en comunicación al respecto”, afirmó Li Zhanshu.

Asimismo, en la videoconferencia se analizó la relación comercial y la importancia de promover el ingreso de productos argentinos con valor agregado a China, así como también coincidieron en seguir construyendo lazos y profundizar la diplomacia parlamentaria a partir del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China.

Los dirigentes de ambos países no obviaron referirse a la pandemia de coronavirus y señalaron que se debe “priorizar la vida y la salud de los ciudadanos” y se destacó la cooperación de China desde el comienzo.

De la reunión virtual también participó el diputado nacional por Santa Fe Germán Martínez, quien preside el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China. El gigante asiático posee el tercer mayor poder de voto en el Fondo Monetario Internacional, por detrás de Estados Unidos y Japón.