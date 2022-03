Fuertes pérdidas por temporal

…que, el fuerte temporal de viento aciclonado y lluvias, con abrupta baja de temperatura, que asoló ayer buena parte de la Pampa Húmeda (Buenos Aires de este a oeste; sur de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y Entre Ríos), causó graves daños con pérdidas en los cultivos casi a punto de cosecha, y en infraestructura, al registrarse voladuras de techos, galpones, silos, etc. Si bien no fue posible cuantificar aún los daños productivos, se descartan desgranes, revolcado de plantas (sobre todo de maíz y girasol), y otras mermas que impactarán en las ya alicaídas cifras de la cosecha local con un maíz que ya se estimaba alrededor de los 50 millones de toneladas, y una soja de 40 millones. Por su parte, aunque el mercado local no funcionó ayer, las cotizaciones en Chicago siguen con sus oscilaciones, especialmente en soja (ahora por las complicaciones por covid que presenta la recolección en Brasil), y en maíz debido a los avances del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. Tampoco operaron los mercados ganaderos locales que, aunque algo más flojos en las últimas jornadas, mantienen firmeza de base por la falta de hacienda terminada, en buena medida, por las complicaciones que siguen atravesando los feed lot (engorde a corral). Los datos en la región son similares, alentados por la suba internacional en los precios de la carne vacuna, que ronda los $s5.000 por tonelada, con muy buenos niveles también para Cuota Hilton, aunque en Argentina faltan novillos pesados terminados también para esta categoría.