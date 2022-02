Fuerzas rusas destruyeron el avión de carga más grande del mundo en Ucrania

Fuerzas rusas destruyeron el emblemático avión de Ucrania An-225 Mriya, el avión de carga más grande del mundo, dijo este domingo el conglomerado de defensa estatal ucraniano Ukroboronprom en Telegram.

El avión fue destruido en un ataque de las tropas rusas contra el aeropuerto de Hostomel en las afueras de Kiev, dijo Ukroboronprom.

La reparación del avión costará más de 3.000 millones de dólares y requerirá mucho tiempo, dijo.

El An-225 Mriya, diseñado en la década de 1980, es el avión más largo y pesado jamás construido. Era capaz de transportar hasta 640 toneladas de carga.

«Rusia puede haber destruido nuestro ‘Mriya’. Pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado europeo fuerte, libre y democrático. ¡Prevaleceremos!», escribió en su cuenta de Twitter Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

Por su parte, la compañía de aeronavegación ucraniana Antonov apuntó: «Hasta que los expertos inspeccionen el AN-225 no podemos reportar la condición técnica de la nave», y prometió difundir próximamente información oficial.

Update on the information of #AN225 «Mriya» aircraft: Currently, until the AN-225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.

Stay tuned for further official announcement.#StopRussia #StopRussiaAggression #Ukraine pic.twitter.com/EHyHVFJJXc

— ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 27, 2022