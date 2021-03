Funcionarios británicos continúan buscando más casos de la cepa brasileña – Télam

La OMS inform que la cepa de Brasil se ha encontrado en 15 pases que no estn en la lista roja del Reino Unido

Funcionarios del departamento pblico de salud britnico continuaban este martes en la bsqueda de ms casos de la cepa brasilea de coronavirus ante el temor que pueda extenderse, luego que se detectaran seis personas infectadas en Inglaterra y Escocia.

El Public Health England, como se le llama al departamento pblico de salud, inform que, de los seis casos detectados, cinco infectados con la variante originada en Manaos estn en cuarentena, mientras que uno de ellos an no fue encontrado y se desconoce su identidad.

Se cree que la persona us un test casero entre el 12 y 13 de febrero, pero no complet un formulario de registro. La variante preocupa a los cientficos y expertos en salud pblica porque las actuales vacunas podran no ser tan efectivas contra esa mutacin.

Jeff Barrett, director de la Iniciativa de Genmica Covid-19 del Instituto Sanger, que tiene a cargo la operacin de secuenciacin del genoma ms grande del mundo, dijo al programa Today de la BBC que estaban analizando ms de 20.000 secuencias por semana, lo que equivale a aproximadamente el 20% de todas las infecciones en el Reino Unido.

Segn el cientfico, su equipo trat de detectar nuevas variantes lo ms rpido posible y explic que la informacin de la cepa brasilea se puede usar para tratar de mantener el nmero de transmisiones posteriores lo ms bajo posible.

La poltica de controles del Gobierno britnico que impuso una cuarentena en hoteles a los pasajeros de una lista roja de pases que incluye a Latinoamrica, Sudfrica y Portugal en su totalidad, es criticada por la oposicin laborista, que sugiere un sistema ms integral.

En ese sentido, la Organizacin Mundial de la Salud inform que la cepa de Brasil se ha encontrado en 15 pases que no estn en la lista roja del Reino Unido, que incluyen a Canad, Estados Unidos, Francia, Alemania, Espaa, Japn, Mxico, India, Italia y Corea del Sur.

El informe de la OMS agreg tambin que estn investigando informes de que la variante se encontr tambin en otros pases incluidos China, Croacia, Irlanda, Suecia, Suiza y Turqua.

Julian Tang, virlogo y profesor asociado honorario de la Universidad de Leicester, dijo al diario The Guardian que la lista roja del Gobierno “podra quedar obsoleta en cualquier momento” debido al tiempo que lleva secuenciar los casos de coronavirus.

“Vimos que Irlanda report tres casos de la variante brasilea P1 hace unos 10 das. No fue sorprendente ver otros casos importados en el Reino Unido poco despus, y estos casos ya pueden haber creado otros aqu”, agreg al diario.

En su opinin, restringir los viajes internacionales desde los pases de la lista roja puede ralentizar la introduccin de nuevas variantes de otros lugares, pero eventualmente, dichas variantes probablemente se extendern a los pases que no figuran en esa lista.

Mientras tanto, el nmero de muertes semanales por coronavirus registradas en Inglaterra y Gales se redujo en casi un 30 por ciento, al nivel ms bajo desde principios de ao, segn cifras oficiales.

En total el Reino Unido, el pas ms golpeado por la pandemia que super los 123.000 fallecimientos, ya vacun a ms de 20 millones de personas con una primera dosis.

El lunes, el ministro de Salud, Matt Hancock, confirm que recibir una sola dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca o Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, reduce la posibilidad de necesitar tratamiento hospitalario en “ms del 80 por ciento”.