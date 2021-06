Funcionarios de Argentina y China ratificaron la agenda de cooperación bilateral – Télam

El Plan de Desarrollo Exportador a China es una estrategia integral con financiamiento, capacitacin, y apoyo tcnico al sector privado.

Funcionarios de los Gobiernos de la Argentina y la Repblica Popular China participaron este jueves en un seminario virtual que ratific la agenda de cooperacin comercial entre ambos pases, en el marco de la presentacin de la cuarta edicin de la Exposicin Internacional de Importaciones de China, que se realizar en Shangai del 5 al 10 de noviembre prximo.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo ratificamos, una vez ms, el compromiso con una estrategia de cooperacin de medio y largo plazo, con el objetivo de maximizar los beneficios de la relacin bilateral para ambos pases”, seal el jefe de Gabinete de asesores de la cartera, Alejandro Sehtman.

El funcionario destac, adems, que “China no es nicamente un socio estratgico de la Argentina, sino que tambin es parte fundamental de la nueva realidad econmica internacional”.

“Las relaciones se encuentran en una etapa histrica y nuestros vnculos son ms estrechos que nunca”” Zou Xiaoli -embajador de la Repblica Popular China

Por su parte, el embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, remarc que las empresas argentinas que participarn del evento “llegan con el aval de uno de los bancos ms importantes (el ICBC) y buscarn repetir las experiencias de anteriores ediciones”.

De hecho, record el “caso concreto del Consorcio Bodegas de Altura, que no slo exporta, sino que ya cuenta con una oficina en Shangai”.

El embajador de la Repblica Popular China en la Argentina, Zou Xiaoli, destac a su vez la unin de ambos mandatarios (Alberto Fernndez y Xi Jinping) para “luchar contra la Covid-19” desde que se desat la pandemia.

“Las relaciones se encuentran en una etapa histrica y nuestros vnculos son ms estrechos que nunca”, afirm Zou Xiaoli.

Esta tarde, el Embajador Zou Xiaoli fue recibido por el Presidente de la Nacin Alberto Fernndez en Olivos. Uno de los temas del encuentro consista en la respuesta conjunta a la pandemia COVID-19. pic.twitter.com/uOPPixL7Ew Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) March 17, 2020

Por su parte, el presidente de ICBC Argentina, Chen Youbin, destac la labor del banco y su fundacin en el desarrollo del mercado local y la promocin de exportaciones de empresas argentinas a China.

Tambin agradeci el trabajo conjunto llevado a cabo entre estas entidades y el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Consejo Federal de Inversiones, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y las provincias de Santa Fe, Crdoba y Entre Ros para ayudar a las pymes a explorar el mercado chino.

Exposicin Internacional de Importaciones de China

La exposicin, organizada por el Ministerio de Comercio de China brinda la posibilidad de llegar al mercado chino de ms de 1.300 millones de consumidores y en los prximos 5 aos se espera que importe productos y servicios por ms de US$ 10 billones.

En esta edicin de la muestra, la Argentina contar con un stand de 400 metros cuadrados a disposicin de las empresas que deseen exhibir productos correspondientes al sector de alimentos y bebidas, indic un comunicado.

En la actualidad, aadi, China es un socio econmico primordial para la Argentina en trminos de comercio, inversiones y financiamiento.

El intercambio bilateral se quintuplic desde 2003 a 2020, al pasar de US$ 3.200 millones a US$ 14.000 millones, tras alcanzar los US$ 16.000 millones en 2019, segn los ltimos datos informados por el Indec.

El ao pasado, China represent 9,8% del total de las ventas externas de la Argentina (US$ 54.884 millones) y 20,4% de las importaciones concretadas por el pas (por US$ 42.356 millones).