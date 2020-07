Gabbi: “Hay una luz al final del túnel si se resuelve la renegociación de la deuda” – Télam

El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sostuvo que la moratoria es imprescindible pero tiene que tener limitaciones

El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, dijo hoy que la economía está en un momento “muy difícil”, pero afirmó que hay “una luz al final del túnel” para salir de la crisis si se resuelve la renegociación de la deuda con los acreedores externos.

“Es un momento para la economía muy difícil, muy angustiante, pero creo que hay una luz al final del túnel si el Gobierno actúa con corrección”, dijo Gabbi en diálogo con radio La Red.

“Esto significa que arregle el tema de la deuda, porque sino sería terrible, no solamente para el Estado que ya de por sí no va tener financiamiento, sino para la actividad privada que pierde financiamiento y se pierden trabajos dignos y con ello el progreso del país”, agregó.

Gabbi no cree que la recuperación económica “sea una recuperación en ‘V’, que llegamos bien abajo y en seguida vamos a crecer”.

No obstante agregó: “pero le doy fichas a un país que se ha levantado de crisis muy grandes, que tiene una gimnasia, y también vamos a zafar de esta si el Gobierno ayuda, no haciendo nada pero al menos no perjudicando a los que tenemos que hacer”.

Consultado sobre el proyecto de ampliación de una moratoria 2020, el titular de la Bolsa porteña manifestó: “la moratoria es imprescindible pero tiene que tener limitaciones; estoy en contra de la moratoria con el juego y de los combustibles”.

“Es plata que uno cuando compra el combustible paga y va para el Estado, si la empresa la retiene la está robando, no le puedo hacer una moratoria para que robe”, expresó.

Acerca de la posibilidad de que el Gobierno habilite un blanqueo de capitales, afirmó que “habría que ver qué tipo de blanqueo se va a hacer, para el blanqueo se necesita confianza y el Gobierno dista mucho de dar confianza a quien puede tener plata negra”.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Hebe De Bonafini sobre la participación de distintos sectores en el acto del 9 de julio en la Quinta de Olivos.

“Con las declaraciones de la señora (Hebe) De Bonafini, yo que fui una persona que estuvo el 9 de julio me sentí muy mal”, manifestó.

“Yo nunca secuestré a nadie, pago sueldos sin pedirle al Estado ni a nadie, entonces no me merezco que me trate de antipatria o que secuestramos familias”, concluyó.