Galperín contra Grabois: “Parece que es cierto cuando dicen que nadie K es gratis”

Marcos Galperín apuntó contra Juan Grabois utilizando un video en el que cuentan que parte del dinero del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU) iba para la organización del dirigente social. «Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis», escribió el empresario a través de X (ex Twitter).

Ante esto una usuaria de la red social le consultó a Galperín si creía todo lo que decía LN+ y él retrucó: “Definitivamente NO; yo lo he escuchado a Grabuá decir muchas mentiras en esa señal”.

A los fondos que remitían en el informe periodístico justamente son los que el presidente Javier Milei planea eliminar, según comunicó su vocero, Manuel Adorni, en conferencia. Según detalló es por falta de “transparencia» y por ser «cajas de la política» que representan cerca de 2 mil millones de dólares.

La respuesta de Grabois

Juan Grabois se extendió a través de la misma red social para contestarle a Galperín. El dirigente señaló que hay mucha gente que piensa distinto y que «hace cosas gratis por los demás». «Que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este«.

«Marcos, todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto. Sobre la gratuidad del pensamiento y las acciones, sí quisiera compartir algo con vos: hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos ‘gratis’… que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este.

Hay gente que nació ‘bien parada’, gente que nació en la miseria, gente que pudo estudiar en la universidad, gente que no terminó el primario, gente con talento artístico, gente con saberes prácticos… mucha mucha gente que puede mirar más allá de su propio ombligo y decide conscientemente poner su tiempo al servicio de otro mundo posible.

Entiendo que te moleste y quieras desmentir lo que te pone a vos en el lugar que efectivamente ocupás en este mundo: otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza.

Entiendo que te aburra tu miseria espiritual y discapacidad emocional tanto que necesites atribuirle a los demás tus propias y bajas motivaciones, que necesites exteriorizarlas, que necesites validación, porque ni toda la plata del mundo puede llenar tu vacío existencial.

Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso.

Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie.

No te puedo explicar, porque no vas a entender, que nuestra obra colectiva trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes.

Y como no lo vas a entender, te alcanzan fuentes tan endebles y ensobradas como Trabuc y Majul para reforzar lo que ya habías juzgado y sentenciado: todos quisiéramos ser millonarios como vos… hoy es esta mentira, ayer fue otra, mañana será otra… pero en el fondo, fondo, sabes que te estás engañando a vos mismo.

A mí no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco, no necesitamos millones, no los queremos, no nos motivan, nos aburren, nos parecen poca cosa frente a la inmensa tarea que tenemos por delante y que no tengo duda que vamos a realizar… y vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír«.

Galperín contra Rial

En modalidad twittera, antes Galperín se había cruzado con Jorge Rial. El periodista compartió un fragmento de una entrevista en la que el Presidente aseguraba que los festivales musicales de Córdoba son privados, pero subsidiados por los beneficios con relación a los impuestos y que eso se iba a terminar. «Pero se va a enojar Galperín»; posteó, apuntando a que el empresario es un beneficiario de las exenciones de impuestos.

Marcos Galperín envuelto en una polémica por exenciones impositivas: «Es agotador estar educando a microcefálicos»



“Cómo va crack? Vos también compraste acciones de MELI?!”, le apuntó el empresario en referencia a las acciones de Mercado Libre que también había adquirido la expresidenta Cristina Kirchner.



RB / Gi