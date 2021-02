GAMESTOP: El sistema en juego | PERO ENTONCES | Pais de Boludos | PDB

Gamestop es un momento histórico en Wall Street. Todavía no sabemos el impacto que un grupo de foristas de Reddit va a tener en el mundo de las finanzas porque todavía están regulando el golpe.

Imaginate, un grupo de jóvenes enojados en piyama asaltando el centro del poder mundial. Y todo usando reglas del propio mercado.

Los grandes fondos de inversión tenían fortunas puestas en el ex gigante de venta de videojuegos GameStop, que hace años está en caída. Y nuestros héroes de Reddit salieron a intentar reflotarla generando un caos en el medio.

GameStop debería haber sido un caso mucho más conocido pero no por ser una noticia curiosa sino porque revela lo podrido que está el sistema. Spoiler: otro caso que demuestra la mentira de la meritocracia.

