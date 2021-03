Ganancias: Massa recibe al moyanismo y comienza el debate en comisiones

Este martes, una nueva comitiva sindical visitará a Sergio Massa por el tema Ganancias. En esta oportunidad, los visitantes serán dirigentes moyanistas. Aunque el presidente de la Cámara de Diputados está dispuesto a escuchar a todos los actores del mundo laboral, esto deja a la vista las diferencias insalvables entre la CGT y los sindicatos satélites que visitaron al titular del Frente Renovador el martes pasado y este sector.

El grupo estará en encabezado por Pablo Moyano (Camioneros) y Mario Manrique (Smata) y, de acuerdo a la lista de buena fe, también serán de la partida Omar Plaini (Canillitas), Raúl Durdos (SOMU), Sergio Sánchez (Peajes), Daniel Ricci (FEDUM); Miguel Díaz (UDOCBA), Diego Corvalán (SUPA), Juan Carlos Moreyra (Ceramistas), Pablo Flores (AFIP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Alberto Wehbe (Obreros del vidrio), Pablo Palacio (Recibidores de Granos, URGARA), Jorge Frías (Aceiteros), Miguel Angel Soto (Peones de Taxi), Daniel Amarante (Guincheros), Claudio Burgos (Trabajadores de la Industria del Hierro), Leonardo Fabre (APOPS); José Minaberrigaray (SETIA), Gabriel Suárez (Luz y Fuerza de Córdoba), Juan José Tufaro (APOC), Carlos Zolezzi (Telefónicos), Ricardo Cirielli (Técnicos Aeronáuticos), y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Eduardo Álvarez (Aguas y Gaseosas). Y esta vez habrá una representante femenina: Graciela Aleña (Viales).

Como factor de poder y presión, el moyanismo será recibido; pero ¿será solamente testimonial? A cuenta de que pareciera que no hay margen para modificaciones ya que este martes empieza el debate en las comisiones de Hacienda y Presupuesto con las presencias de los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni. También estarán la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Por ejemplo, ya está fijado que el nuevo piso será de $ 150 mil retroactivo a enero 2021, “por lo tanto, será reintegrado tan pronto la iniciativa se convierta en ley”, comentaron a Mundo Gremial desde el entorno de Massa. Es decir que “lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril, si el proyecto resulta convertido en ley por los legisladores”, completaron. De esta manera, el Estado generará un impacto positivo en los bolsillos de los trabajadores y jubilados de $ 10.000 millones durante abril que se volcarán de manera directa al consumo.

Según recolectó este medio “la nueva norma eximirá el pago del tributo a los aguinaldos para salarios que no superen el nuevo piso”.

“El Congreso tiene la oportunidad de mostrar qué rápido y bien resuelve una demanda histórica de trabajadores y clase media desde que nació la tablita de Machinea. Este es el recorte más fuerte del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Cumplimos la palabra empeñada”, afirmó Massa.

Amarante, de Guincheros, se refirió al encuentro: “Todo sirve; no creo que haya que desperdiciar nada. Nuestro pedido es que no se tribute nada; aunque sabemos que no vamos poder doblegar el brazo. En ese sentido consideramos que las horas extras y la productividad no deben estar alcanzadas”.

Hoy también dará inicio el debate del proyecto en Comisiones. Será con una reunión informativa conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Expondrán el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio Moroni; secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Dr. Roberto Arias y la Administradora Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– Lic. Mercedes Marcó Del Pont.