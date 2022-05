Gantz dijo que su país debe poner en la lista de terroristas a los grupos extremistas judíos

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo este lunes que su país debería colocar en la lista de «terroristas» a dos grupos extremistas de derecha acusados de violencia contra los palestinos y que gritaron «muerte para los árabes»,

«Creo que es hora de examinar la posibilidad de definir a grupos como La Familia y Lehava como terroristas, y sé que el tema fue presentado a las fuerzas de seguridad», dijo Gantz durante una reunión de su partido, según la agencia de noticias AFP.

En la misma línea se expresó el ministro de Relaciones exteriores, Yair Lapid, quien describió a Lehava y a La Familia como una «vergüenza» y que «no son dignos de llevar la bandera israelí».

Decenas de miles de personas participaron este domingo en la polémica «marcha de las banderas» en Jerusalén, una movilización que concentra principalmente a grupos nacionalista donde los israelíes recuerdan la ocupación de la parte oriental de la ciudad.

La manifestación reunió a 70.000 personas, según la policía.

