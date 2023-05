Gardenias para el profesor Sigmund Freud en otro aniversario

En Viena todos los floristas decían que eran sus favoritas. Yo no tenía nada para darle al profesor y le dije: Lo siento, no le traje nada porque no pude encontrar lo que quería. Me sentía apenada. Igual con naturalidad le comenté que había pensado mucho en él y que quería darle algo diferente. Ahora pienso que no sé cómo le pareció mi comentario pero me agradeció por no traerle flores. Creo que lo dijo en serio. Se lo veía cansado, probablemente ha pasado el día diciendo hermosas palabras de agradecimiento ante tantas felicitaciones recibidas. Luego me confío que festejar su cumpleaños no le gustaba mucho a él y que por suerte ver a sus pacientes lo había tenido animado entre tantas visitas. Cuando me fui, me regaló un ramo de orquídeas.