Garraferos: Actividad a pleno, falta de controles y miles de trabajadores en riesgo

La industria petrolera se encuentra en plena actividad a pesar del aislamiento obligatorio por el avance del virus Covid-19, por formar parte de los sectores calificados como “esenciales” y por ende, exceptuados de la medida del gobierno nacional.

Entre los miles de trabajadores de la actividad, hay una rama que no sólo continuó con su labor diaria sino que intensificó su ritmo normal. Hacemos referencia a los empleados de las empresas de fraccionamiento, almacenamiento y distribución de garrafas: los trabajadores de gas licuado del petróleo (GLP).

La mayor concentración laboral se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con la presencia de grandes empresas en las que se desempeñan alrededores de 1500 trabajadores, que día a día salen a las calles a cumplir con sus labores exponiéndose a un potencial contagio de Coronavirus.

La actividad de GLP nunca paró. Muy por el contrario: el sector recibió una gran demanda de garrafas debido a la obligatoriedad de las familias de permanecer en sus casas lo que se tradujo en un aumento del consumo de este producto esencial.

Y en ese contexto de altísima actividad, nace la preocupación de los trabajadores y sus representantes gremiales por la falta de controles y aplicación de protocolos de seguridad e higiene.

Ni bien anunciado el aislamiento preventivo por parte del gobierno nacional, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda (SPYGPA) que conduce Mario Lavia inició gestiones ante las empresas del sector para arbitrar las medidas de resguardo de los trabajadores, al tiempo que avanzó en la capacitación de cuerpo directivo, delegados y trabajadores, como así también en la entrega de elementos de higiene y cuidado personal.

Mundo Gremial habló con Miguel Sordini, Secretario General Adjunto del SPYGPA, para conocer la realidad de los trabajadores y el fuerte llamado que realizó la organización para que aplique y se controle el cumplimiento de la reciente Resolución 135 del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires respecto al Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo.

MG: ¿Cuál es la situación de los trabajadores y la respuesta de los empresarios ante el pedido de medidas de seguridad sanitaria?

“En líneas generales encontramos un sector empresario bastante consciente de la situación, que la ha tomado con altura pero a veces con eso no alcanza, porque quizás, no todas las cadenas, no todos los eslabones estamos con la misma apreciación de la gravedad que tiene esta situación y del esfuerzo que debemos hacer absolutamente todos, sector empresario, los gobiernos nacionales y provinciales, los sindicatos, los trabajadores para que esto resulte con el menor daño posible a nuestra población.

En el GLP hay distintos tipos de actividades: el que trabaja en planta, los que andan por todos los barrios y aquellos que visitan negocios, empresas y casas de familia todo el tiempo. Y en ese sentido, los riesgos son aún mayores porque todo el mundo todavía no comprende la necesidad de cuidarnos, no respeta los protocolos que están escritos.

Si bien nuestros trabajadores han tenido muchos elementos y se les ha aportado los insumos necesarios, se los ha capacitado, se les ha bajado mucha información con respecto a los modos de prevenirnos y de no contagiarnos, en el intercambio del día a día con distintos sectores de la sociedad a veces resulta insuficientes”.

MG: ¿De qué manera el sindicato puede intervenir en el control para el cumplimiento de los cuidados preventivos por parte de las empresas?

“Nosotros a partir de la semana pasada contamos con una herramienta más que es la Resolución 135 del ministerio de Trabajo bonaerense por la implementación de un protocolo de seguridad e higiene. Y en esto quiero hacer hincapié porque a veces no alcanza solamente con escribir las cosas.

Nuestro sindicato está trabajando fuertemente haciendo un seguimiento de la situación, controlando a través de la comisión directiva y cuerpo de delegados, y a través de lo que nos cuentan los trabajadores de cómo están las empresas respondiendo a los pedidos y a lo que determina este protocolo. Pero esto muchas veces es insuficiente”.

MG: Hay ausencia de control por parte del Estado…

“Necesitamos que se tomen más medidas en línea con lo que ha escrito la Provincia, porque las medidas son claras y correctas, pero necesitamos controlar que eso se cumpla y la verdad que la actuación de los sindicatos en ese sentido es insuficiente.

Imaginate: en nuestro caso tenemos una zona de actuación enorme, y si bien estamos en contacto con los trabajadores a veces hay algún eslabón en la cadena que no interpreta de la misma manera cómo hay q cumplir con estas normas.

En esa situación encontramos que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente. Por eso nosotros queremos hacer un llamado a la sociedad en su conjunto, al sector empresario y también a las autoridades porque es necesario intensificar los controles”.

MG: Está el esfuerzo y el trabajo del sindicato y la Resolución del gobierno, ¿qué debería aportar el sector empresarial?

“Si bien el gremio está trabajando muy fuertemente para que esto sea de cumplimiento efectivo, entendemos que a veces es insuficiente. Al sector empresario en este momento de tanta sensibilidad y en donde ha tenido una demanda de la garrafa aún mayor a la que tenía, con casi toda la población argentina en sus hogares y eso ha precipitado el consumo del GLP, le decimos que cómo así los trabajadores están poniendo el cuerpo y el alma en esta situación, y comprometiéndose, necesitamos que los empresarios y las autoridades de Nación, Provincia y distintos ministerios, nos den una mano para reglamentar medidas que sean efectivas.

Hace falta la solidaridad y responsabilidad de todos para combatir al virus. Necesitamos que se arbitren los medios, y que todos los sectores seamos responsables y veedores del fiel cumplimiento de las normas y no escatimar en esfuerzos ni en gastos a la hora del cumplimiento porque ningún recurso va a ser suficiente si se pierden vidas humanas”.