Gastón Manes: «Facundo está muy interesado en reconstruir un espacio de centro»

Gastón Manes afirma que las principales diferencias dentro del radicalismo están relacionadas con la decisión de algunos dirigentes de apoyar al Gobierno: “Lo que se discute es si el radicalismo tiene que volver a estar detrás de otros partidos o intentar asentarse desde una posición de autonomía”. Además, el presidente de la Convención Nacional de la UCR aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que en ocho años en Juntos por el Cambio el radicalismo se desvirtuó: “El partido perdió su esencia. Además, ya no existe el motivo que originó la coalición, que era la lucha contra el kirchnerismo que tenía una vocación hegemónica».

Gastón Manes es presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, abogado especializado en derecho internacional. Además, fue asesor de Dante Caputo, el ex canciller de Raúl Alfonsín. Fundó, junto con su hermano Facundo, el Instituto de Neurología Cognitiva.

¿Hasta dónde se puede fragmentar el radicalismo?

El tema de la interna no está en la agenda pública y no creo que sea de interés, más allá de que yo sea radical y bonaerense. El Partido Radical es muy institucional y tiene renovación de los mandatos en los cargos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es cada dos años. Cada vez que hay distintos pensamientos acerca de hacia dónde tiene que ir el partido, se arman posturas y se discute de la manera más democrática que existe que es mediante el voto de los afiliados.

Esto se ha desvirtuado porque existen aparatos en algunos distritos, dirigentes que tienen una estructura que les permite prevalecer independientemente de la voluntad de los afiliados. Sin embargo, todavía hay una posibilidad de una lista de unidad, se está trabajando en eso y no me parece mal.

¿Cuáles serían las listas que podrían presentarse en la provincia de Buenos Aires y en qué se diferencian?

Hay una lista oficialista de la actual conducción que es encabezada por Maximiliano Abad y que tuvo el apoyo de nuestro sector en la elección anterior. La diferencia no radica en las personas, sino en el sesgo y en la dirección en la que queremos que vaya el partido. Hay un sector que no define una postura nítida no alineada con La Libertad Avanza o el PRO.

Lo que se discute es si el radicalismo tiene que volver a estar detrás de otros partidos o intentar asentarse desde una posición de autonomía, obviamente vamos a estar en coalición con otros sectores porque ningún partido político puede afrontar una elección estando sólo si es que quiere ganar. El tema es que tus aliados también definen tu ideología y tu mirada sobre el país.

Nosotros tenemos una diferencia ideológica muy clara, tengo amigos del oficialismo del partido con los que converso y les pido que definan si van a acompañar a Javier Milei. Ellos dicen que no, pero no queda claro porque en los últimos movimientos en el Congreso hubo una cierta simpatía con algunas posturas que no son compatibles con los principios radicales. Más allá de que nosotros estamos de acuerdo con el cambio y con la idea de que Argentina debía voltear la página, no podemos apoyar un gobierno autoritario que no tiene nada que ver con los valores del radicalismo.

Es decir que lo que divide las aguas es el apoyo a Milei y la idea de ya no ser «cola de león».

En las PASO de 2021 el radicalismo demostró que tenía posibilidades y sacó más votos que el PRO en la interna nacional. Después, el oficialismo provincial del partido optó por continuar siguiendo las fórmulas del PRO y no fomentando una fórmula propia que era lo que queríamos nosotros. Es contrafáctico saber quién tenía razón, pero a partir de ahora no vamos a estar en esa posición porque creemos que en ocho años en Juntos por el Cambio el radicalismo se desvirtuó, perdió esencia y, además, ya no existe el motivo que originó la coalición que era la lucha contra el kirchnerismo que tenía una vocación hegemónica. Hoy la agenda política es otra y los armados políticos también deberían ser otros.

Alejandro Gomel: ¿Cómo analiza la situación de Luis Petri que es radical y, a la vez, funcionario del Gobierno?

El partido tiene que marcar un rumbo, algo que es complicado porque hay intereses. El Partido Radical es un partido nacional y tiene el conflicto de que las construcciones provinciales atienden a intereses provinciales, algo que no está mal, pero que atenta a una unidad de criterio a nivel nacional. Esto queda en evidencia con la postura de distintas provincias gobernadas por el radicalismo respecto de las medidas de gobierno y el apoyo y rechazo al gobierno nacional.

La elección que viene por delante es meramente distrital, cada fuerza política va a armar una coalición que tenga que ver con los intereses provinciales. Hay provincias en las que el gobierno nacional tiene mucha aceptación y otras en las que no. Lo lógico es seguir los principios de cada partido, independientemente de la circunstancia.

Claudio Mardones: ¿Qué opina del acercamiento de Javier Milei con Francisco Cornejo?

En Córdoba y Mendoza hay dos ejemplos de la particularidad que mencioné. Son provincias en las que el Gobierno nacional tiene mucha aceptación y estos dirigentes, según circunstancias provinciales, han intentado tener una mirada parecida. En términos ideológicos, creo que Cornejo es un dirigente que tiene una postura personal muy similar a la del Gobierno, lo ha manifestado él y los legisladores que responden a su espacio. Eso no está en la misma mirada que tenemos nosotros, no soy quién para cuestionarlo, pero está claro que tiene una postura oficialista natural. No hay que olvidarse que en 2007 era quién afirmaba que el radicalismo tenía que ir con el kirchnerismo.

Muchas veces, los periodistas nos llaman a nosotros «radicalismo disidente» que somos los que mantenemos los postulados radicales. Para mí, «radicalismo disidente» es el que apoya al Gobierno, como es el caso de Cornejo y De Loredo. Están en todo su derecho, pero son disidentes de los valores y los principios radicales.

No me termina de quedar claro hacia dónde va el partido radical y cuál podría ser un candidato en las futuras elecciones presidenciales.

No quedó claro porque es muy difícil tener unidad cuando hay criterios tan diferentes. Esto no es sólo del partido radical, a otros partidos también les pasa.

¿Su hermano podría ser candidato en 2027?

A Facundo lo veo muy motivado en reconstruir un espacio. La centralidad política se la llevan los espacios intensos que son los extremos. Esto sucede con Javier Milei y con el kirchnerismo duro. Pero hay una enorme masa de voluntades del centro que pareciera que, por ser del centro, no pueden ser intensos. Es tan grande la degradación política, social y económica, que creo que el centro va a tener que ser intenso para poder prevalecer.

Yo lo veo a Facundo motivado por ser parte de un espacio amplio donde convergen el radicalismo con otros partidos. Hay un apoyo al Gobierno de una parte de la población, pero esa postura va cediendo porque la mayoría de las medidas que toma el Gobierno no van en línea con defender los derechos de la clase media, de los trabajadores y de los jubilados. Parece que quieren el país para una minoría y que el resto se arregle como pueda.

¿Te imaginás a Martín Lousteau disputando la Ciudad en 2027, compitiendo con Facundo o en una alianza con él?

No te puedo decir qué es lo que va a hacer Martín Lousteau. Falta mucho y antes del 2027 hay una elección intermedia que va a fijar posiciones y va a marcar cambios en la agenda pública. Para hablar de 2027 es demasiado temprano.

Lo que sí creo es que, quienes estamos enfrente del Gobierno vemos que el apoyo está basado en el principio de que la gente tiende a sostener lo que votó, aunque vea perjuicios porque es difícil ir para atrás. Prefiero analizar esto desde la literatura con la frase de Borges que dice «no hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras propias desdichas». Hoy, la población está viviendo esa desdicha y la necesidad de sostener la esperanza por el voto que eligió el año pasado.

