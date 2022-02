GATO POR LIEBRE | 7 miradas

La compra y venta de pinturas parte de amor por el arte, interés en una inversión sólida o fortuita. También se cuelan en el mercado, falsificaciones cuasi perfectas, como la ocurrida en Holanda con la obra de Vermeer, que llegó a lucir en grandes museos de Amsterdam y New York. Además hay cuadros de escasa cotización hasta que la mirada de un entendido descubre su inmenso valor.

El historiador Christopher Wright, tuvo por décadas -sin saberlo- un original de Van Dyck en su casa. Lo compró por US$ 89. Hasta que alguien le hizo saber que era de la infanta de España Isabel Clara Eugenia de Van Dyck, con precio de base en subasta de 50 mil euros.

En ventas informales aparecieron desde un Pollock por cinco dólares, o un objeto precioso del Zar Alejandro III.

En abril del año pasado, en una casa de subastas madrileña, una pintura a punto de rematarse por 1500 euros derivó en una investigación. El Museo del Prado alertó sobre la posible autoría de Caravaggio. El gobierno español lo decretó Bien de Interés Cultural. La obra, Ecce Hommo, se queda en España. Cotiza cada vez más alto. Por ejemplo Judith y Holofernes encontrado en 2014 en una buhardilla de Toulouse, fue vendido a un millonario de Estados Unidos, US$ ciento diez millones.

Un boceto de Henri Matisse desaparecido en 1948 apareció en un armario del pueblito de Manosque. El precio de este boceto podría oscilar entre US$ 342 mil y US$ 456 mil. En otro altillo apareció Caballero con banda, realizado por Joaquín Sorolla. Fue comprado por el gobierno español por US$ 91 mil y donado al museo madrileño que lleva su nombre, con su nombre en Madrid.

Hay obras que permanecen escondidas deliberadamente. En octubre de 2020 la policía española siguió hasta Bruselas, después de cuatro años de investigaciones, la pista de “Antes de la corrida”, de Sorolla, valuado en US$ 3,4 millones. La policía griega encontró un Picasso original (Cabeza de mujer, 1939) robado de la Galería Nacional de Atenas. Estaba en un almacén a unos 50 kilómetros de Atenas.

En 1996, Teri Horton, una jubilada, buscaba cerca de su casa en California un regalo para una amiga. Horton, quien había conducido camiones durante todo su vida, pagó apenas US$ 5 por una tela enorme y colorida que su amiga no quiso por falta de espacio suficiente para colgarla en su hogar. Cuando quiso venderlo supo que era Pollock original. A primera oferta de compra fue de US$ 2 millones. Horton, murió en 2019 sin haber vendido todavía.

En 2014 un chatarrero, cuya identidad no trascendió, encontró un objeto muy llamativo en un mercado de antigüedades en Estados Unidos: un huevo de Pascua que contiene un reloj en su interior. Resultó ser diseñado en 1887 por el joyero ruso Carl Fabergé que perteneció al zar Alejandro III. El chatarrero hoy es millonario.

La Argentina tiene sus hisotrias: no solo el robo de las 15 obras de Berni –por suerte recuperadas- sino grandes obras europeas robadas por el nazismo y que aquí llegaron en manos de sus saqueadores, que el general Perón albergó tan gentilmente. Fueron vendidas de a poco y subrepticiamente. Muchas pertenecían a millonarios judíos. Y algunas fueron recuperadas. No era posible estar tan lejos de esta sórdida arrebatiña que empaña esa etapa funesta de la historia argentina.