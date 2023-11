La Franja de Gaza es actualmente el «lugar más peligroso del mundo para un niño», denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU la jefa de Unicef, que consideró que las pausas humanitarias «no son suficientes» para poner fin a la «carnicería».

«Más de 5.300 niños palestinos han muerto en solo 46 días, lo que representa 115 niños por día, durante semanas y semanas», declaró Catherine Russell, jefa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

«A esta cifra hay que añadirle los alrededor de 1.200 niños que están desaparecidos en el territorio palestino y que se sospecha que están enterrados entre los escombros de los bombardeos», prosiguió Russell, según replicó la agencia de noticias AFP.

«Según estas cifras, los niños representan el 40% de los muertos en Gaza. No tiene precedente. Es decir, la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para un niño«, evaluó la titular de Unicef.

More than six weeks of war, lack of electricity, and near-total closure of all border crossings has left 1M children in #Gaza on the brink of a nutrition and public health catastrophe.

Más allá de las víctimas directas de los combates, también alertó sobre los riesgos de epidemias por la falta de agua potable, en particular para los recién nacidos, y del impacto de la desnutrición.

«Los menores de Gaza están en una situación de peligro extremo debido a las condiciones de vida catastróficas. Un millón de niños, todos los del territorio, se enfrentan a la inseguridad alimentaria, lo que podría convertirse pronto en una crisis catastrófica relacionada con la desnutrición», advirtió.

«Calculamos que en los próximos meses, la emaciación, la forma de malnutrición infantil que más vidas pone en peligro, podría aumentar casi un 30% en Gaza«, pronosticó Russell.

«Para que los niños sobrevivan, para que los trabajadores humanitarios puedan quedarse y actuar, las pausas humanitarias simplemente no son suficientes«, insistió la responsable de Unicef, quien celebró el acuerdo anunciado entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días.

Today I briefed the Security Council after my visit to Gaza. I’m haunted by what I saw & heard.

The effects of the violence perpetrated on children is catastrophic. The violence must end! All hostages, especially children, must be released. My remarks▶️ https://t.co/UQecT4n0n5

— Catherine Russell (@unicefchief) November 22, 2023