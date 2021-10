Gerardo Martínez aseguró que el nivel de empleo no está sujeto al sistema laboral

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, aseguró que el actual nivel de empleo del sector en la Argentina no se encuentra sujeto al sistema laboral actual.

Por el contrario, planteó que el desarrollo del trabajo de la construcción “está sujeto a una cierta cantidad de condiciones que hacen a la fórmula polinómica. Ser competitivos, que haya productividad, solvencia, garantías, reglas de juego y previsibilidad”.

En una entrevista en Perfil, donde Fontevecchia planteó un debate entre Martínez y el reconocido empresario Teddy Karagozian, el también dirigente de CGT se refirió a la situación que atraviesa la construcción y remarcó que si bien se mantienen los 360.000 trabajadores afiliados a la UOCRA, cifra que se sostiene desde que asumió el dirigente, planteó que aún harían falta otros 65.000 empleados para alcanzar un nivel ideal.

Al ser consultado sobre si coincidía con Alberto Fernández sobre si el incremento de puestos de trabajo no depende del cambio del sistema de indemnizaciones, el sindicalista planteó que “es un tema de debate y deberá adecuarse a las diversas circunstancias”.

“No es lo mismo hablar de otras partes del mundo que de Argentina, son otras urgencias. Teniendo más empleados públicos no seremos un mejor país, no sucede en ningún lugar del mundo. Soy consciente de que si no tengo del otro lado empresarios, no habrá trabajadores. Lo mismo les sucede a los empresarios. Esa relación bilateral es importantísima”, aclaró.

En referencia al trabajo que lleva adelante el Consejo Económico y Social, Martínez planteó que “es virtuosa y una herramienta muy importante, una llave maestra para el entendimiento”, y valoró que haya sido “una buena idea promovida y llevada adelante por su presidente, Gustavo Beliz”.

En otro orden de cosas, el miembro de la central obrera también se refirió a las horas de trabajo y al avance incesante de la tecnología en materia laboral, y alertó que en muchos sectores la presencia de la robótica ha abarcado cientos de tareas que antes realizaban las personas, aunque reconoció que en la construcción “aún es muy difícil cambiar la presencia, la capacidad y la destreza del trabajador”.

“En autos, donde antes había cien trabajadores, hoy hay tres robots. Estuve en Corea en el G20, y me llevaron a conocer KIA. ¡Eran todos robots!”, reconoció.