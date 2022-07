Gerardo Martínez, la «alianza estratégica» con empresarios y la falta de concertación política

De perfil bajo, Gerardo Martínez es palabra respetada en el mundo gremial. Lidera uno de los gremios más potentes de la industria y representa desde hace años a los trabajadores argentinos en el plano internacional, bajo el paraguas de la OIT. Del grupo de los independientes, el titular de la UOCRA tiene voz y voto en la mesa chica de la CGT.

Fue uno de los asistentes a la reunión de ayer en UPCN para analizar la situación del país, la asunción de la ministra de Economía Silvina Batakis y evaluar los pasos que la central sindical debe dar en un contexto inflacionario caótico y una crisis económica impredecible.

Con llegada al presidente Alberto Fernández, es tal vez el sindicalista de mayor llegada a las cámaras empresarias del Grupo de los 6, y un activo militante por el diálogo social tripartito como solución de los problemas de los argentinos.

Le preocupa la falta de planificación a largo plazo de la Argentina. En diálogo con las grandes cámaras empresarias -Cámara de Construcción, Cámara de Comercio, ABA, Bolsa de Comercio y la UIA-, Martínez pidió «generar un desarrollo de planificación estratégica vinculada a la infraestructura, que es el desarrollo la producción y el trabajo, con un sentido donde existan estudios, análisis. Y una interrelación con las distintas entidades que se ven acompañadas o se ven necesitadas por la logística que representa la industria de la Construcción, madre de industria».

«Entonces en ese marco -le dijo Martínez a LN+- creamos CPI (Consejo de Planificación de Infraestructura) y empezamos a trazar un camino como para que más allá de quién sea la administración política de gobierno, su mirada y orientación partidaria, tenga la oportunidad de ir a este CPI como para decir ‘a ver señores ustedes qué tienen en estudio?’», explicó.

Para el titular de la UOCRA hay que transitar hacia una «alianza estratégica» entre trabajadores y empresarios «respetando la soberanía de los intereses» donde exista «el trazado de la oportunidad de generar reglas de juego para que haya inversiones, seguridad jurídica, planificación estratégica y por ende eso te lleva digamos a una resultante, si hay empresarios hay trabajadores y si hay trabajadores, hay empresarios».

Durante una entrevista a LN+, Martínez fue crítico de la clase política y pidió «previsibilidad». «Hay una baja del interés de la calidad política en la región», dijo y agregó que «tanto dentro del oficialismo como en la oposición es una discusión de palacete. En una discusión a ver quién se queda con tal oficina, con tal micrófono. Quién es el que hace el primer Twitter, quién es el que hace el Instagram, las redes, etc., etc. Vemos como que no hay un mensaje claro y suficiente que dé una luz de esperanza y de previsibilidad a la sociedad en su conjunto».

En medio de la crisis política que atraviesa el Frente de Todos, el titular de la UOCRA admitió dificultades para delimitar quién gobierna en la Argentina, producto de lo que definió como «un cortocircuito» entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Comentó que esa relación pone «en juego el futuro de la Argentina».

«La verdad que cuesta contestar fácilmente quién gobierna porque hay una contradicción entre lo que uno desea, por una valorización del orden constitucional, y lo que pasa. Hay una situación sinuosa en el desarrollo de quién conduce la coalición que le toca gobernar la Argentina», aseguró Martínez.

Y agregó: «Creo que nunca pasó una situación así, en el que se exponga públicamente ya sea el enojo, la ignorancia, el ninguneo. Lo que vemos es un circuito de comunicaciones que no están en orden, y puede desembocar en un cortocircuito. Está en juego el destino de la Argentina, por lo que hay que evitar ese cortocircuito».

En referencia a la contienda entre el Presidente y la vice, el secretario de relaciones internacionales de la CGT hizo referencia situaciones de desencuentro en la historia Argentina, pero señaló que existían «códigos de convivencia política» donde solo se comunicaba el resultado final «y no los matices».

A su parte, contó que la mesa chica de la CGT convocó a una reunión para analizar el presente del país tras la asunción de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, y detalló la preocupación que se vive por «la falta de perspectivas». En la misma línea, cuestionó con dureza las candidaturas de cara a 2023.

«No tenemos perspectiva, y no podemos anticiparnos a los acontecimientos. Cuando le regalé la lapicera a Alberto Fernández fue para decirle que no nos detengamos, pero puedo observar que necesitamos estabilidad política para llegar a 2023. Nos angustia cuando hay dirigente que hablan de 2023», cuestionó.