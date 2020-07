Gerardo Martínez, titular de la Uocra: “No hay espacio para avanzar en ajustes”

Alberto Fernández en la portada del Financial Times.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este sábado que se necesita en el mundo “un capitalismo como el de Henry Ford, que mostraba más solidaridad porque creaba empleo, producía y generaba inversión”, en una entrevista publicada por el diario británico Financial Times.

La nota periodística titulada “Argentina’s Peronist president on the virtues of Henry Ford capitalism” (El presidente peronista de Argentina habla de las virtudes del capitalismo de Henry Ford) fue publicada por el corresponsal en Buenos Aires, Benedict Mander, quien entrevistó la semana pasada al mandatario en la residencia de Olivos.

“Yo creo en el capitalismo de Henry Ford, que un día se preguntó: ‘¿Por qué mis empleados no están usando mis autos?’. Ese capitalismo mostraba más solidaridad, porque creaba empleo, producción y generaba inversión: eso es lo que necesitamos, no el capitalismo especulativo”, señaló Alberto Fernández, según publica el diario económico.

Además de resaltar el elogio de Alberto Fernández al fundador de la automotriz norteamericana, el mandatario se mostró partidario de “resolver los problemas económicos” más allá de las formulaciones ideológicas.

“Veo a la economía como ciencia humana que se ocupa del desarrollo humano, que ofrece mil maneras para alcanzar ese objetivo”, sostuvo Alberto Fernández, quien además agregó: “Si me escucharan hablar sobre la necesidad de tener solvencia fiscal, algunos dirían que soy muy conservador y si creen que por expropiar una empresa concursada soy socialista, bueno, pueden pensarlo, pero la verdad es que lo único que busco es resolver un problema económico”.

A la hora de tratar el tema de la renegociación de la deuda, el diario británico recordó que Alberto Fernández fue jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner cuando el país estaba en default y por eso “está tan convencido” de que una cesación de pagos a los acreedores externos es “algo eso no debe volver a ocurrir” en Argentina.

“Si se logra un acuerdo con los acreedores extranjeros, y si se logra controlar la pandemia, Fernández quiere retomar los grandes planes para restaurar la prosperidad y la justicia social que presentó unos días antes de que comenzara la cuarentena en Argentina”, sostiene el artículo periodístico.

Al respecto, Alberto Fernández manifestó: “Todo eso quedó en pausa por la pandemia, pero tenemos que hacerlo todo, pero no sabemos exactamente cuándo vamos a poder volver a arrancar”.

Sobre la gestión del Gobierno nacional respecto a la lucha de coronavirus, Fernández afirmó: “Vimos lo que pasó en Europa e hicimos lo opuesto. Vimos lo que Estados Unidos no quiso ver y el resultado (en Argentina) ha sido muy bueno”.

En esta nueva nota, el Financial Times recordó que “el perro del líder amante de la guitarra fue bautizado en honor al cantante Bob Dylan” y que “el presidente admira la poesía de Walt Whitman (poeta estadounidense), y celebra la decisión de su hijo Estanislao de mostrarse ocasionalmente como drag queen, una movida audaz en la Argentina católica”.

“En un marcado contraste con su predecesor del jet-set Mauricio Macri, Fernández tiene reputación de llevar una vida más austera. Lleva bigote y sus canas peinadas hacia atrás, utiliza un modesto coche oficial que disfruta manejar personalmente y trabajaba como profesor universitario antes de las elecciones”, añadió el diario británico.