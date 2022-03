Gerardo Morales volvió a distanciarse de Macri: Está en estado puro

El titular del radicalismo agregó que «Macri es el jefe del PRO y me parece que quiere ser presidente nuevamente y está en todo su derecho, es un dirigente de opinión importante en Juntos por el Cambio, por eso lo que dice hay que mirarlo y hay que debatirlo hacia dentro de Juntos por el Cambio. Desde el radicalismo no estamos de acuerdo con reivindicar estas políticas neoliberales».

Ayer, el ex mandatario resaltó la presidencia de Carlos Saúl Menem al señalar que el riojano «cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo», lo que generó una réplica de distintos referentes de la Coalición Cívica y de la UCR, sus socios dentro de la coalición Juntos por el Cambio.

«Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo», aseguró ayer Macri al hablar en radio.

En sus declaraciones de hoy, el funcionario volvió a marcar distancia de Macri por esos conceptos.

«El neoliberalismo destruyó por ejemplo la red de ferrocarriles y las economías regionales», recordó Morales y pidió «reflexionar sobre eso y sobre el daño realizado al país».

«Por eso no estamos de acuerdo en reivindicar a Menem y dicho por un líder como Macri, invita al debate adentro de Juntos por el Cambio», insistió hoy Morales, para quien el referente del PRO tiene una «confusión histórica».

Al ser consultado sobre si integraría una fórmula presidencial junto a Macri, respondió: «No, nosotros vamos a disputar. El radicalismo va a tener un candidato a presidente».

«Hay que tener cuidado con no amontonar», dijo y añadió que «no todos piensan igual ya que «Horacio (Rodríguez Larreta), por ejemplo, está parado en el centro. No tiene ese pensamiento», afirmó en referencia a la línea que le atribuyó al ex mandatario.

Por otro lado, no se opuso a «una fórmula mixta» pero insistió en que «habrá un candidato radical» y que serán temas «a debatir» en el interior de la coalición opositora.

Además se opuso a «esa lógica de cuando peor mejor, que no va, y que tienen algunos» dentro de JxC aunque evitó dar nombres: «Esa lógica de cuanto todo peor en el Gobierno, mejor para nosotros, lo hacen algunos para reivindicar nuestra gestión, pero eso ya pasó. Por eso después, aparecen algunos sectores por izquierda y por derecha con expresiones antidemocráticas», dijo.

En particular, consultado en este aspecto sobre una eventual alianza con el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, respondió: «No comparto para nada esas ideas».