Gerardo Morales: “Ya no seremos furgón de cola en Juntos por el Cambio” – Télam

“El equilibrio en las fuerzas polticas obliga al dilogo para tratar de cerrar la grieta y a poder discutir polticas pblicas”, sostuvo Gerardo Morales.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destac este martes el rol que jugaron los dirigentes radicales en las PASO del domingo y dijo que “ya no sern furgn de cola” de Juntos por el Cambio, en tanto que estim que “con un mes ms de campaa” Facundo Manes le ganaba la interna a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario jujeo hizo un balance de las elecciones del pasado domingo tras recorrer el inicio de obras en la Escuela “Pucarita” de la capital provincial y en una rueda de prensa consider con miras a noviembre que se conseguir “un equilibrio” en el Congreso de la Nacin.

“Es una situacin que tiene que ver con la economa, la inflacin y lo mal que est la gente y ello recae en la responsabilidad del Gobierno nacional”, indic Morales sobre los resultados de las PASO.

En ese sentido y con miras a las elecciones legislativas del 14 de noviembre consider que las elecciones primarias marcan que provocar “un equilibrio en el Congreso de la Nacin, y el equilibrio en las fuerzas polticas obliga al dilogo para tratar de cerrar la grieta y a poder discutir polticas pblicas”.

Ms adelante valor el rol del radicalismo en el espacio de Juntos por el Cambio, “donde veas en las listas que quieras vas a encontrar un radical, inclusive en la lista que gan en CABA, Martn Tetaz, es radical”, sostuvo.

Asimismo ponder la eleccin realizada por Manes en la provincia de Buenos Aires, al reflexionar que con “con un mes ms de campaa ganbamos la interna a Diego Santilli, pero ms all de eso se ha visto un radicalismo movilizado en todo el pas”, manifest.

“Ello –continu- equilibra las fuerzas en Juntos por el Cambio, no nos van a llevar de las narices, ya no va a ser el radicalismo el furgn de cola, vamos a aportar de otra manera y ese es el dato”.

Sobre ese punto afirm que la UCR, “vena buscando una relacin ms simtrica en Juntos y esto creo que se ha visto”, declar para luego indicar que en las provincias donde gan la oposicin “el 80 % son radicales”.

“Me parece que en Juntos se tiene que pensar que los resultados no son mrito de ninguna persona en particular, porque la capital intenta instalar temas que son de CABA. Esto es un mrito transversal y colectivo de Juntos por el Cambio”, consider.

El gobernador jujeo llam a la oposicin nacional a “hacer las cosas bien porque ya hemos gobernado en el perodo 2015 a 2019 y hemos cometido errores, mucha gente se ha sentido defraudada por nosotros entonces hay que ser responsable cuando hay un triunfo”, sostuvo.

Finalmente seal que en las PASO de Jujuy, “se obtuvo un buen resultado, yo estoy muy conforme”, al tiempo que felicit a las fuerzas polticas del Frente de Todos y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.