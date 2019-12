Gerardo Zamora en LDO: Esperamos que haya un país más estable, no va a ser fácil

Libertad de Opinión llegó a su fin de ciclo en este 2019 con una entrevista al gobernador Gerardo Zamora en la que se refirió a la actualidad santiagueña y nacional en esta primer semana del gobierno de Alberto Fernández.

En este sentido habló sobre el pacto fiscal y los juicios que mantenía la provincia en contra de la Nación

“Tiene dos partes, una es un pedido de las provincias grandes, que son las más complicadas, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza. En esas se generaba una baja de impuestos provinciales”.

“Nosotros estábamos en un proceso al 50 %m es decir que hasta el 2020 se iba a llegar a desaparecer sellos y otros impuestos más. Lo que hace esta venda es suspender por un año la aplicación, pero no lo elimina. No tiene un mayor impacto en este punto, por lo que no hay un beneficio importante para Santiago del Estero, porque estamos por debajo del pacto”.

“El otro punto es la suspensión de juicios que tienen las provincias con la nación, en el caso de Santiago del Estero, tenemos dos juicios, uno de la soja y el de impuesto a las ganancias e IVA. Y es una medida que terminaba a fin de año”, indicó Zamora.

Fusión de ministerios

Zamora también anticipó que el arquitecto Argentino Cambrini asume como ministro de Obras Públicas y la Dr. Matilde O’mill como ministra de Justicia, en este sentido afirmó que habrá una fusión de ministerios en los que ambos se desempeñaban anteriormente.

“Estamos en un proceso de organización, transpariencia y modernización del Estado. Tenemos que ahorrar, no solamente en sueldos, sino en tiempo y burocracia y seguiremos haciendo esto hasta que la economía mejore”, afirmó el Gobernador.

Otras frases importantes de la entrevista