Gerardo Zamora habló sobre la familia aislada en el barrio Villa del Carmen

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora mediante sus redes sociales, habló sobre el protocolo sanitario que se activó en el barrio Villa del Carmen.

El mandatario dijo que “estos casos son comunes y que varias veces por día ocurre”, en referencia a la familia aislada de un camionero que dio positivo en la provincia de Tucumán.

El camionero “se encuentra aislado en un centro asistencial de Tucumán a la espera del resultado de un posterior hisopado (el que dará un resultado certero) de cuyo análisis esperamos tener noticias en el día de mañana”, agregó Zamora.

Luego destacó que “al tratarse de una persona que tiene domicilio en nuestra provincia, y que antes de viajar a Buenos Aires -y de allí a Tucumán- habría estado en su casa, se dispuso el aislamiento por 15 días de su familia domiciliada en el B° Villa del Carmen, y también se realizó el hisopado a sus miembros”.

“Este tipo de información sobre casos sospechosos, generalmente no se comunica en forma específica (porque hay decenas de casos así todos los días, que suelen descartarse una vez realizados los análisis correspondientes) ya que los test rápidos, suelen fallar muchas veces”, aclaró.

Me siento en la obligación de dar este parte en forma oficial

También mencionó que no suelen informarse públicamente estos casos. “Los aislamientos que se producen todos los días de casos sospechosos (que son muchos) tampoco se informan pública y específicamente, para no generar falsas alarmas en la población. Pero en este caso, ante la cantidad de publicaciones y audios de whatsapp de gente que quizás sin darse cuenta, puede terminar generando una mala información, me siento en la obligación de dar este parte en forma oficial” .

“Esperamos tener en las próximas 24 horas los resultados del laboratorio tanto del camionero como de su familia , y volveremos a informar”, dijo el gobernador en su muro de Facebook.