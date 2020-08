Gerardo Zamora: No sabemos si es un caso autóctono, lo sabremos en las próximas horas

El gobernador de la provincia Gerardo Zamora brindó una conferencia de prensa desde el Fórum tras conocerse el infectado número 41 en la provincia, que genera preocupación en las autoridades sanitarias debido a que no se conoce su nexo epidemiológico.

“No sabemos si es un caso autóctono, lo sabremos en las próximas horas“, indicó el primer mandatario provincial.

Aclaró que “el virus se contagia por contacto estrecho” y que “no surge espontáneamente, sino que lo trae otra persona. En ese contexto hemos aislado pueblos y poblaciones, la última fue la de Villa Atamisqui con resultados buenos con todos los casos dando doble negativo”.

En relación con el caso número 41, informó “es una persona de ciudad Capital que trabaja en el IPVU y que ya todo el mundo conoce, es famoso. Esta persona se encuentra desde el domingo en la noche internado en el Hospital Independencia donde llegó con todos los síntomas del covid donde se le hizo el hisopado y dio positivo”.

Te recomendamos:

Zamora, ofuscado: “El paciente 41 es todo lo que no tiene que ocurrir”



“Lo que quiero informar es si nos encontramos ante un caso cero autóctono o no. No lo sabemos, lo sabremos en las próximas horas. Esta persona ha generado 94 familias aisladas. Se hisoparon cerca de 40 casos estrechos, más de 50 casos más durante la mañana de hoy. Dentro de esos aislados se encuentran dos médicos que atendieron a estas personas en consultorios privados. Estos médicos lo dejaron ir a la casa hasta que el domingo fue al hospital Independencia -cosa que no se debe hacer, cuando alguien se siente con síntomas debe llamar al 107- y anduvo en asados y reuniones; no se privó de nada y por lo tanto hoy hay dos médicos y 50 personas aislados, dos gendarmes, toda su familia y su exfamilia, 250 hisopados y muchos aislamientos más porque todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores, porque no nos explica bien”, señaló.

Zamora adelantó que se accionará penalmente solicitando a la Justicia el secuestro de los celulares de esta persona para establecer “lo que hizo esta persona con su actitud de andar por todos lados con síntomas y no quedarse en su casa. El caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir“.

Te recomendamos:

César Monti habló sobre el estado de salud del paciente 41



“Lo que quiero definir es en primer lugar que no vamos a tomar todavía ninguna medida preventiva porque no sabemos si es un caso cero o un derivado de un caso extranjero. Hay mucha gente que estuvo con gente que vino de otro lado que pudo haber contagiado al señor Ávila, que aparentemente estuvo con mucha gente durante toda esta semana y media”, subrayó Zamora.

El gobernador insistió en la prohibición que rige en la provincia para realizar reuniones sociales, las cuales no fueron respetadas en muchos casos. “La gente está violando esto. Podría juntarse en un bar pero prefiere tener una vida normal que hoy no se puede tener. No sabemos a cuantos asados fue este hombre”.

“Si encontramos el caso cero -porque tenemos una línea por dónde puede haber sido el contagio- tendremos la tranquilidad de que todas las personas aisladas serán controladas y el virus no circulará en la provincia. Si las personas dan negativo, quiere decir que tenemos el primer caso cero en la provincia. Esto no significa un brote, pero si que vamos a tener que tomar muchas más medidas para paralizar el movimiento. No hablo de bajar de fase mañana”, agregó.

Zamora pidió que se haga “la vida que estamos haciendo pero cuidándonos. No es necesario salir a la calle si no es necesario, ni hacer reuniones, ni andar con el barbijo al cuello. Hay protocolos de distanciamiento. Es importante lavarse las manos, no tocarse la cara, no andar más de dos en un auto. Hay que cumplir el protocolo”.

Te recomendamos:

Pedirán a la Justicia el secuestro de los celulares de Ávila



“Ninguna de estas personas se contagió trabajando. Ninguna se contagió si hizo las cosas que tiene que hacer. Ningún policía se contagió trabajando. Ningún médico, enfermero o persona que trató con los infectados, ninguna periodista se ha contagiado, ninguna de las personas que trabaja en el Fórum se ha contagiado. Los contagios vienen de personas que vienen -como en este caso- de personas que han estado haciendo reuniones sociales y ante el primer síntoma no se han quedado quietos”, dijo.

Finalmente afirmó que “no vamos a dejar de tomar medidas por duras que sean, aunque se enoje la gente a la que le secuestren el auto, o la clausura de comercios, a quienes dicen que se violan garantías constitucionales. En nuestra provincia vamos a seguir haciendo todo para que el virus no enferme ni mate a gente.