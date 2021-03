Gerardo Zamora “No somos mejores que nadie, ¡pero tampoco somos menos que cualquiera!”

El Gobernador no tiene ningún palco en ningún lado, punto.

No se quien escribió -y eso es lo de menos- que el estadio Madre de Ciudades tiene un palco del Gobernador.

Todos saben que no me gusta andar contestando a nadie …no es mi estilo.

A esto quiero agregar:

Hay palcos mejores en el autódromo , y a mi ( al gobernador ) me ven todos cuando hay una carrera en las tribunas comunes, entre la gente.

Me siento orgulloso de esas cosas que algunos consideran que solamente deben existir en la Capital Federal, allí solamente claro…porque ahí no hay pobres ¿No? .

Todas estas cosas hechas para el deporte , la cultura, y para generar crecimiento turístico, que algunos desde lejos y sin conocer, o algunos solo por hacer política opositora desde cerca critican, como el Centro Cultural del Bicentenario, el campo de golf (que es más lujoso todavía -y no lo criticaron tanto los opositores porque estuvo jugando Macri en la inauguración ), el complejo JF Ibarra, El Forum , etc etc son de excelente nivel y podemos recibir con orgullo a turistas allí.

Pero es cierto, durante tantos años nos hicieron creer que no debemos tener nada bueno, que aquí no habría nunca nada para generar turismo y fuentes de trabajo con ello, o crecer con el deporte o la cultura ,lo bueno solo debe estar en Barrio Norte ¿No?

…pero se equivocan los que piensan así, somos mucho más que esa idea de resignación que algunos piensan que deberíamos seguir teniendo, por eso, seguiremos haciendo esas y muchas más cosas, con orgullo santiagueño.