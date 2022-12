Gerardo Zamora: “Si tengo que ir preso por defender el federalismo, aquí estoy”

Así lo afirmó en un enérgico mensaje durante la inauguración del acueducto Estación Simbolar-Añatuya, en relación a la decisión de la Corte Suprema de destinar el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador Zamora, junto al presidente Alberto Fernández, dejó formalmente inaugurado el acueducto Estación Simbolar-Añatuya, acto tras el cual el primer mandatario provincial se pronunció en torno a la resolución de la Corte Suprema que favoreció a CABA con los fondos coparticipables en detrimento de las provincias.

«Se generaron asimetrias que estamos tratando de revertir con mucho esfuerzo desde el interior provincial», dijo el gobernador.

Zamora sostuvo que Santiago siempre está contento por recibir al presidente. «Federalismo es una palabra que dio inicio al país. Siempre hemos tenido que pelear con el unitarismo, desde la Revolución de Mayo cuando mandabamos a nuestros hijos a la guerra con el Ejercito del Norte. Nuestra provincia se empobreció al igual que muchas del norte dando nacimiento a nuestra Patria, cuando todo se trasladó al puerto de Buenos Aires. Así se fue concentrando esa riqueza, la hicimos capital de la República y todos los organismos tributan ahí y generan riqueza en un lugar tan pequeño», aseguró.

El gobernador recordó que en el año 2005, con el acta de reparación histórica de Néstor Kirchner, comenzaron a construirse en Santiago del Estero diques, caminos y obras de agua. «Trabajamos con responsabilidad, no tenemos deuda ni déficit fiscal en la provincia, hacemos obras con recursos propios y valoramos cuando la Nación invierte en provincias como la nuestra, para romper asimetrias que además produjeron un obsceno diferenciamiento entre ricos y pobres que en muchos momentos nos hicieron bajar los brazos cuando nos declararon provincias inviables en la década del 90, cuando dijeron que habia que generar regiones. Obviamente ahi parece que el federalismo no importaba mucho», precisó.

«Es una lucha de 200 años años. Nos quitaron parte de la coparticipacion. Cuatro provincias denunciamos a Macri y no cumplió la sentencia (…) CABA no produce nada y tiene números en dólares en rojo ¿cuál es la provincia que más aporta al país? Nos subestiman, esa es una lucha que no ha terminado hermanos comprovincianos. Vamos a defender el federalismo, sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto. Y vamos a perder la oportunidad de ser una gran nación. Esta obra vale un dia de coparticipacion que nos robaron entre Macri y Larreta. Se creen dueños de un país al que detestan. No se le puede dar entidad a una ciudad por encima de las provincias», finalizó Zamora, quien se refirió además a las denuncias en su contra de funcionarios porteños: «Si tengo que ir preso para defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. No me voy a ir a Uruguay«.