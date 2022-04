Gerardo Zamora: “Un fallo de la Corte a favor de Caba sería gravísimo”

“Las provincias hemos fijado posición muy firmemente desde el principio”, dijo el gobernador de Santiago del Estero sobre la disputa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación por la coparticipación que ahora se dirime en la Corte Suprema.

El mandatario provincial advirtió que “un fallo a favor de Caba sería vergonzoso y gravísimo”, porque consolidaría una transferencia de fondos injustificada a la ciudad más rica del país, sostuvo al abordar el tema tras el acto de Malvinas. Este conflicto que Caba llevó a la Justicia, surgió luego de que el gobierno de Alberto Fernández derogara el decreto del expresidente Mauricio Macri que aumentó la coparticipación a Caba con el argumento de que era para solventar el traspaso de la Policía Federal.

Al respecto, Zamora remarcó que en el Congreso de la Nación se votó una ley que reconoce el convenio de transferencia de la policía, “es decir no quita nada a Buenos Aires. Porque ese convenio significa que los fondos del traspaso de la policía para pago de sueldos, que en el presupuesto nacional está muy bien determinados, están fijados y reconocidos”.

El gobernador indicó que “algunos periodistas de algunos sectores han empezado a decir que la Corte va a fallar a favor y nosotros tenemos la obligación de defender el federalismo. Esos recursos son de todos los argentinos y para todos los argentinos, no para la ciudad más rica del país, en forma injustificada como lo hizo el expresidente Macri y el actual jefe de gobierno recibió $500 mil millones en moneda constante, en esta etapa del gobierno. Lo que quiere es seguir haciéndolo a través de una medida cautelar, por eso hemos firmado ese escrito ese día, si esto fuera así, sería el golpe más artero, más falaz y más vergonzoso al federalismo argentino”.

Por eso advirtió que un fallo a favor de Caba en esta disputa, sería “mucho más que vergonzoso, sería gravísimo. Lo estamos advirtiendo, por ahora vamos a pensar en que las cosas van a ir por la vía que corresponde que el Congreso de la Nación, consolidado en una ley, que es lo que dice la Constitución y no un fallo que vuelva a dar dinero que no corresponde a la Ciudad de Buenos Aires”.

“No tienen argumento”, sostuvo el gobernador

Al hacer un análisis del caso, sobre la medida cautelar que interpuso el gobierno porteño en la puja por fondos coparticipables, Gerardo Zamora indicó: “Caba quiere mantener aquel decreto que hizo el expresidente Macri, decreto vergonzoso, violatorio no solo de sus atribuciones sino también, una bochornosa transferencia de recursos injustificados porque se llevó a la coparticipación. Coparticipación mal dicha porque Caba es una ciudad que logró una autonomía con la Constitución (del 94) como la tiene Santiago del Estero, como la tiene Río Cuarto, o cualquier municipio bajo el derecho de elegir a sus autoridades, que antes no lo podían hacer”. “Pero (Caba) -profundizó- no es una de las provincias de la Argentina, por lo tanto simplemente tiene que tener una transferencia de fondos bajo convenio, la ley así lo fija, pero lo que hizo el gobierno de la ciudad de Caba es ir a la Corte y ha habido unas audiencias. Nosotros hemos planteado que esas audiencias nos hubiera gustado que sean públicas para que la gente sepa que no hay ninguna justificación, que no tienen argumento alguno”.