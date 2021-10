Gerardo Zamora: Vamos a generar un desarrollo nunca visto y empieza ahora con la post pandemia

El gobernador buscará la reelección el 14 de noviembre junto a Carlos Silva Neder como vice. Hoy el Frente Cívico hizo lanzamiento oficial de candidatos.

Este viernes por la noche, el Frente Cívico por Santiago lanzó de manera oficial a los candidatos de cara a las elecciones provinciales del 14 de noviembre.

El gobernador Gerardo Zamora buscará la reelección junto a Carlos Silva Neder, así lo anunció en el acto de campaña en las instalaciones de Ciencias Económicas.

El mandatario provincial tomó la palabra luego del discurso de su compañero de fórmula ante la presencia de funcionarios y militantes.

«Sabemos que queda mucho por hacer, cuando un proyecto político habla solamente de lo que hizo, es difícil que pueda concitar el interés, lo hecho hecho está, y nosotros lo sabemos lo que hemos hecho con nuestros errores y aciertos, pero cuidado, con una responsabilidad inquebrantable. Dieciséis años de equilibrio financiero, dieciséis años de desendeudamiento, no nos tenemos que arrodillar ante nadie para pedir que nos perdonen deudas; nos ofrecen créditos y si tenemos que tomar un crédito es cuando sea conveniente y para lo que sea conveniente ¿Porqué digo esto? Porque estamos atravesando un momento difícil los argentinos, y muchas provincias. Entonces nos paramos aquí frente a los hermanos santiagueños diciéndoles que plebiscitamos todo esto que somos y lo que hemos hecho, pero también alguien dijo que demostrar lo se que se ha hecho es una base importante, pero lo importante en política es la esperanza en expectativa de futuro; es decir que si nosotros no somos capaces ahora de avanzar por lo que se ha hecho no tendría sentido nuestro proyecto político, por eso como hemos sentado las bases fundamentales para poder generar el desarrollo, hemos cuidado nuestros recursos y nuestras finanzas para poder tomar medidas contracíclicas como hemos tomado y seguiremos tomando hasta que termine como si Dios quiere parece pronto esta situación sanitaria que ha puesto al mundo patas para arriba, que ha generado desequilibrio económico, que ha generado tragedias sanitarias, que nos ha impedido de tantas cosas», enfatizó.

Mensaje a los santiagueños

«Yo quiero decirle a todos los hermanos santiagueños que nos presentamos ante un nuevo desafío para empezar a construir una provincia con una solidez en el medio de un crecimiento nunca visto, les puedo asegurar eso, todos me conocen que jamás tomé medidas demagógicas.

Sobre el final esbozó: «Cuando me tocó gestionar siendo intendente o siendo gobernador, jamás generé expectativas que significaran pan para hoy y hambre para mañana, es más, algunos consideran que soy demasiado duro, muchos quieren hablar con Claudia (Ledesma Abdala de Zamora) no quieren hablar conmigo porque dicen que yo soy muy duro, pero creanmé que si de economía se trata, sí lo soy, pero creanmé que si se trata del amor para que Santiago del Estero progrese no tengo límites para trabajar los próximos cuatro años; solo pido a Dios que me de fuerzas, energías y salud, porque vamos a comenzar con todos los que quieran crear, construir, innovar, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestros comerciantes, con nuestros empresarios, con nuestros trabajadores a los cuales les agradezco muchísimo por el esfuerzo que hacen, y fundamentalmente con los trabajadores santiagueños que todavía no tienen trabajo, vamos a generar un desarrollo nunca visto y empieza ahora con la post pandemia».

“Somos un proyecto político, pueden estar tranquilos los hermanos santiagueños, porque nuestras decisiones han sido, son y seguirán siendo decisiones políticas, y cuando voten un proyecto político, cualquiera que sea no se van a equivocar; los proyectos políticos al tomar decisiones políticas no escuchan a los poderosos, nadie les indican que tienen que hacer, nadie les dice que tienen que firmar, que tienen que construir, que tienen que acordar, mucho menos que candidatos tienen que poner, los proyectos políticos solo se deben a la voluntad y a los intereses de su pueblo, y el Frente Cívico por Santiago seguirá garantizando eso”.

Posteriormente agregó: “Somos un proyecto político provincial porque podemos también tener acuerdos, representaciones, podemos lineamientos que coincidan con sectores populares del país, pero nuestros intereses son los intereses de los santiagueños, Santiago del Estero primero, ese es el Frente Cívico por Santiago, somos el proyecto político de unidad provincial.

Nosotros no nos levantamos para insultar ni criticar a nadie, nos levantamos todos los días, para trabajar, construir y para unir a los santiagueños. Y dialogamos y consensuamos con los trabajadores, los empresarios con todos los que puedan genera posibilidades de desarrollo en la provincia”.

