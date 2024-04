Germana Figueroa Casas: «Hay que escuchar a la gente que se desilusionó con el PRO»

Germana Figueroa Casas, vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, destacó la importancia de avanzar con la Ley Bases en la Cámara, enfatizando la necesidad de diálogo para alcanzar consensos: «El rechazo a la Ley sucedió por una falta de experiencia de ver cómo funciona el Congreso», aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germana Figueroa Casas es diputada nacional del PRO por la provincia de Santa Fe y vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.

Alejandro Gomel: ¿Cómo sigue el derrotero en la Cámara de Diputados con la idea de seguir avanzando con la Ley Bases?

Algunos hablan del 24 de abril, pero no hay nada oficial. Ojalá sea así. Nosotros hemos tenido un borrador para la nueva versión para el dictamen de la Ley Bases, con algunas modificaciones. Lo hemos estudiado en el bloque en varias reuniones, particularmente me tocó analizar la parte fiscal.

Ayer se reunió la Comisión de Seguridad Social y Previsional para analizar el tema de la movilidad jubilatoria, o sea, falta la formalidad que indique tal o cual día hay sesión para hacer el dictamen.

AG: Después del fracaso del primer intento de la versión de la Ley Bases, ¿el Gobierno cambió la estrategia? ¿Se acercará más al diálogo?

Ese rechazo a la Ley Bases pasó por una falta de experiencia de ver cómo funciona el Congreso, es decir, las leyes salen cuando están los votos. Por lo tanto, hay que dialogar para aclarar y eso lleva un tiempo que no tuvo lugar en enero.

La razón para no votar algo puede ser que sea porque no se entienda, una cuestión de redacción. Entonces, cuando uno plantea modificaciones no lo hace para poner palos en la rueda, sino para hacer las cosas mejor. Creo que ahora se está dando esta charla para poder sacar algo que seguramente va a ser superador.

Las nueva etapa del PRO luego de su fragmentación

Claudio Mardones: Usted pertenece al PRO, ¿qué lectura hace de la foto que queda en ese espacio, luego de la elección de Macri como presidente por primera vez? A su vez, Mauricio Macri será parte del Pacto de Mayo en calidad de ex presidente: ¿Macri, tal como le pidieron algunos gobernadores, abandonará el porteño centrismo o se concentrará en la posibilidad de un recambio ministerial para poder meter más figuras?

Creo que es importante distinguir entre lo partidario y lo político, ya que son dos aspectos diferentes. En el caso del PRO, tuvimos una interna que, sinceramente, no resultó positiva. En lugar de fortalecernos, generó división y dejó heridas. Es momento de reconstruir y volver a unirnos, recordando que en un partido siempre hay diversas líneas y posiciones, pero eso no implica que quienes no ganen queden excluidos.

Todos deben ser parte del partido y contribuir desde su lugar, ya que la diversidad de opiniones siempre enriquece y fortalece. Es hora de volver a ser el partido unido que éramos inicialmente.

Mauricio Macri, nuevo presidente del PRO.

CM: ¿Cuáles fueron los peores errores de esa interna?

Cuando uno va a una interna, tiene que tener presente que cuando termina la misma, se seguirá juntos. Entonces, todo lo que se diga en esa interna va a afectar al que gane de los dos. No había que ir a lo personal, hubo muchas peleas en redes por parte de dirigentes que estaban de uno u otro lado, y no hay que llegar a eso.

Todo este trabajo que se hizo fue afectando al partido en general, más allá de que está bien que haya opiniones divididas. Es que debemos entender que estamos todos del mismo lado, poniendo límites para sostenerse después.

Una incómoda sociedad

CM: ¿Dónde radica el poder actual del PRO: en un Macri que estrena las riendas del partido, en una Bullrich que es funcionaria de un gobierno que no es del PRO o en los gobernadores del espacio, como Ignacio Torres o Rogelio Frigerio? ¿Macri queda al frente de un partido más chico pero con más poder o van a pesar ese grupo de gobernadores?

Creo que el poder del PRO radica en la gente que se unió al partido en sus inicios, como yo misma, que nunca antes había incursionado en política. Hay que escuchar a la gente que se desilusionó con el PRO, muchos de los cuales apoyaron a Milei, mientras que otros lo hicieron después de que Patricia Bullrich no llegara al balotaje.

La clave está en este amplio conjunto de profesionales y ciudadanos comunes que respaldaron la presidencia de Mauricio y a quienes debemos recuperar. Es necesario reconectar con aquellos que anhelaban un cambio genuino en la política y que se sintieron defraudados. Esta es nuestra verdadera fuerza: representar a quienes trabajan día a día, a los comerciantes, a aquellos hartos de pagar impuestos sin recibir nada a cambio. Es hora de recuperar esa esencia transformadora que nos caracterizaba y que nos otorgaba poder como partido.

