Ghani se disculpó con el pueblo afgano por huir del país y negó haberse llevado dinero – Télam

El expresidente Ashraf Ghani, quien abandon Afganistn el 15 de agosto ante la llegada de los talibanes a Kabul, pidi disculpas este mircoles al pueblo afgano por no haber sabido ofrecerle un mejor futuro y, aunque no dio detalles sobre su huida, s asegur que es “categricamente falso” que huyese con dinero oculto.

“Es con un profundo pesar que mi propio captulo termin con una tragedia similar a la de mis antecesores, sin garantizar la estabilidad ni la prosperidad (de Afganistn). Pido disculpas al pueblo afgano por no haber logrado que las cosas terminasen de manera diferente”, declar el expresidente en un comunicado, inform la agencia de noticias AFP.

Ghani, exiliado en Emiratos rabes Unidos, explic que huy el 15 de agosto “despus de que los talibanes entrasen inesperadamente” en la capital y para evitar un enfrentamiento armado.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, asegur que Ghani le prometi la noche antes de exiliarse que estaba “preparado para luchar hasta la muerte”, lo que en principio descartaba la huida que finalmente termin producindose.

“Cre que era la nica manera de mantener en silencio las armas y salvar a los seis millones de ciudadanos de Kabul”, aleg Ghani, segn recogi la agencia de noticias Europa Press.

Agradeci la labor de quienes se sacrificaron por Afganistn y expres su “profundo lamento” por el hecho de que su etapa como presidente concluyese con una “tragedia” similar a la de sus predecesores, “sin asegurar la estabilidad y la prosperidad” a un pas que se asoma ahora a una nueva etapa de los talibanes en el poder.

“Me disculpo ante el pueblo afgano por no haber logrado que fuese diferente”, dijo Ghani en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Gobierno de Estados Unidos no ocult su malestar con las autoridades afganas y, en particular, con Ghani, con el que no consta ningn contacto desde que saliese de Afganistn.

El expresidente evit expresamente valorar los acontecimientos que terminaran llevndolo a abandonar Afganistn, a la espera de pronunciarse de forma ms precisa a este respecto “en un futuro cercano”.

Ghani s quiso dejar claro que no huy “con millones de dlares propiedad del pueblo afgano”, como llegaron a decir sus detractores en estas ltimas semanas.

Estas acusaciones -agreg- “son completa y categricamente falsas”.

“La corrupcin es una plaga que ha lastrado Afganistn durante dcadas y la lucha contra la corrupcin ha sido el foco central de mi labor como presidente. Hered un monstruo que no se poda derrotar fcil ni rpidamente”, enfatiz Ghani, quien defendi su transparencia durante los ltimos aos e incluso se ofreci a que la ONU o cualquier otro organismo independiente audite su fortuna.

La huida de Ghani supuso la vuelta al poder de los talibanes, que ayer configuraron un gabinete con personalidades de la vieja guardia y sin concesiones a minoras o mujeres.

Blinken est inmerso en una gira que lo llev por Qatar y ahora a Alemania, donde se cit hoy con su homlogo Heiko Maas, con quien mantendr un encuentro, convocado en una base area estadounidense y al que se sumarn por videoconferencia otros ministros de Exteriores, para tratar la crisis afgana.