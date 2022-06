Gianfranco termina beneficiado en el blanqueo de la madre de Macri y hasta le pueden devolver dinero

El escándalo

La actual conducción de la AFIP a cargo de Mercedes Marcó del Pont anunció que ahora denunciaría penalmente –por vía separada- a Gianfranco y a Blanco Villegas a partir de las irregularidades halladas, porque de otro modo correría el riesgo de que judicialmente se impugnara la posición de hacer caer todo el blanqueo, pese a que se sospecha que Gianfranco actuó como persona interpuesta para poder “sincerar” bienes que hubiesen quedado por fuera de los beneficios si no habían sido incorporados al patrimonio de Blanco Villegas antes de que su hijo –el ahora expresidente- comenzara a desempeñarse como funcionario público.

Amarante, por cuerda separada y salvando en un apartado la posibilidad de que se investigue a la madre de los Macri en otro expediente, decidió el 30 de mayo extinguir la acción penal sobre los hermanos del expresidente y giró su decisión al juzgado federal de Comodoro Py a cargo de Ariel Lijo que recibió una denuncia de diputados kirchneristas que fue ampliada luego de que este diario detallara que Quiñel Trust poseía el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias por u$s 24.935.494,34. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. Y quien, en 2020, reconoció como propios luego de que Gianfranco mudara su residencia fiscal a Uruguay y ella incorporara ese dinero a su declaración de Ganancias y Bienes Personales, lo que disparó el procedimiento interno de AFIP que generó el dictamen en cuestión.

Así la secuencia, Amarante –pese a ser el preventor y a quien la AFIP le aportó documentación sobre el hallazgo de información proveniente del exterior que daba cuenta de irregularidades- le delegó a Lijo el eventual avance de la investigación sobre este presunto delito. Dos fiscales ya habían pedido cerrar la causa contra Gianfranco Macri. Para el juez, “no se evidencia ningún punto de conexión entre los bienes exteriorizados por Alicia Beatriz Blanco Villegas y los activos depositados en la cuenta de titularidad de BF Corporation S.A. que constituyen el objeto de autos”. “Si eventualmente como resultado de las Órdenes de Intervención Nros. 1.933.686, 1.933.688 y 1.920.340 el organismo recaudador arribase a la conclusión de que sujetos excluidos del régimen han exteriorizado bienes por sí o a través de interpósitas personas, lo cierto es que ese escenario implicaría un ardid diferenciable ontológica y jurídicamente al que constituye el objeto procesal de la presente causa, de modo que lo aquí resuelto en nada afectaría la posibilidad de que se investigue a esos presuntos contribuyentes oculto”, se cubrió Amarante de cualquier bloqueo a otro juez investigue a Gianfranco y a Blanco Villegas. La AFIP, querellante se había opuesto en su momento y ahora evaluará apelar el sobreseimiento que terminó beneficiando a los hermanos del expresidente.

“Ante el supuesto en que un sujeto no obligado tributario exteriorice bienes de alguna de las personas humanas excluidas del régimen de excepción, los efectos de esa exteriorización sobre quien sinceró lo que no era propio resultarían neutrales mientras que sobre el sujeto excluido que nada sinceró se mantendría incólume la responsabilidad penal tributaria. Tanto más en el caso, en el que nada se está resolviendo con relación a otros terceros”, indicó el magistrado.

El dictamen

El servicio jurídico de AFIP sostuvo, en el dictamen que se inició a partir de esas actuaciones que nada de lo que estaba redactado en la ley le permitía avanzar sobre todo el blanqueo de Gianfranco para hacerlo caer. “Se puede concluir de lo expuesto que el esquema legal no contempla como causal de pérdida de la totalidad de beneficios la situación que se configura en los presentes actuados, consistente en la inclusión, dentro de la declaración voluntaria y excepcional presentada por el contribuyente de bienes registrados a nombre de entes o patrimonios de afectación cuya titularidad o beneficio es ostentado por otro responsable”, afirma el dictamen interno. Según esta interpretación blanquear bienes de otro o colocar una persona interpuesta para incluir patrimonio de alguien impedido no le traería al que lo declara la consecuencia de perder los beneficios de la ley salvo en el porcentaje que no le corresponda.

El funcionario de AFIP que monitoreó la firma de ese dictamen -que no obra en la causa penal donde se dictaron los sobreseimientos- Juan Pablo Fridenberg renunció dos días después de haberlo inicialado para pasar a desempeñarse en la actividad privada, en una empresa dedicada a billeteras virtuales, lo que despertó suspicacias en una caldeada interna de la AFIP. Fue su última acción en el cargo. Quien aparece suscribiendo la firma digital del documento, no es un abogado sino el contador jefe de División Alfredo Parrondo.

Antes, Fiscalización de la AFIP elaboró un informe en el que sentenciaba que la adhesión de Gianfranco al blanqueo “carecería de validez en atención a que el citado contribuyente no revestiría la personería invocada en la ley a tal efecto –no era titular ni beneficiario de dichos bienes- produciéndose así el decaimiento del mismo en honor a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 27.260”. Pero le pidió opinión al área jurídica central. Entre otras cosas porque otra área de Determinaciones Fiscales señaló que no hay elementos para analizar en la Ley de Sinceramiento Fiscal situaciones como la “exteriorización en exceso de bienes” y que el caso no estaba contemplado en procedimientos ni en precedentes.