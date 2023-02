Gibraltar acusa a España de ‘grave violación de soberanía’ tras un incidente aduanero

Gibraltar acusó a España de haber cometido una «grave violación de la soberanía británica» por un incidente que involucró a agentes aduaneros españoles atacados por contrabandistas, en el que aparentemente hubo disparos.

«Las pruebas que rodean a este incidente revelan una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años», dijo en un comunicado el jefe de gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, tras los hechos ocurridos en la víspera en una playa del enclave británico.

No obstante, afirmó que «antes de reaccionar» desean «estar seguros de los hechos», si bien «los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable».

A statement issued by @Convent_Gib and @GibraltarGov on the incident yesterday at Eastern Beach in #Gibraltar. pic.twitter.com/V3cZ3AUiCZ

— Fabian Picardo (@FabianPicardo) February 3, 2023