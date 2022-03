Gimnasia y Esgrima La Plata homenajeó a las Madres de Plaza de Mayo

Hebe de Bonafini: «Gracias por este mimo hermoso, este saber que nos quieren; gracias en nombre de nuestros hijos e hijas porque aunque no los veamos están, están vivos en cada uno que lucha y pelea» (Foto archivo Leo Vaca)

El club Gimnasia y Esgrima de La Plata homenajeó el martes a las Madres de Plaza de Mayo en presencia de la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini, quien tras recibir el carnet de socia honoraria de la entidad agradeció en nombre de los hijos que «están vivos en cada uno que lucha y pelea».

«Gracias por este mimo hermoso, este saber que nos quieren; gracias en nombre de nuestros hijos e hijas porque aunque no los veamos están, están vivos en cada uno que lucha y pelea, no vamos a rendirnos, no los vamos a buscar muertos porque ellos no van a morir nunca, no vamos a aceptar reparaciones económicas porque no hay plata para pagar la vida de nuestros hijos«, expresó Bonafini durante el homenaje.

En vísperas del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la agrupación Gimnasia es Pueblo inauguró el martes un mural con la imagen del emblemático pañuelo con el que las Madres de Plaza de Mayo llevaron adelante la lucha contra la impunidad de la última dictadura cívico-militar.

La jornada, desarrollada bajo el lema «Madres de la Plaza, el Lobo las abraza», contó con la presencia de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y de sus compañeras de lucha Visitación de Loyola, Rosa de Camarotti y Carmen Arias.

Tras el descubrimiento del mural, realizado con venecitas por artistas del Colectivo Mosaico Nacional, se entregó a Bonafini el carnet de socia honoraria y se anunció que se había presentado una nota ante la comisión directiva del club para crear la subcomisión de derechos humanos.

JORNADA POR LA MEMORIA 💙 Lxs esperamos a todxs para acompañar esta emotiva jornada de Memoria, junto a Hebe y las Madres de Plaza de Mayo. ¡Madres de la Plaza, el Lobo las abraza! 🐺💙#CGE #GELP #MemoriaVerdadYJusticia #MilitaTuClubCGE pic.twitter.com/aF7afbbQs7 — GIMNASIA ES PUEBLO (@gimnasiaespue) March 21, 2022

«Los felicito por la genial idea que han tenido para que el club Gimnasia y Esgrima vuelva a ser social como era antes, para que sea de todos y no para unos pocos», señaló Bonafini al tomar la palabra y agregó: «Estoy muy orgullosa que hagan esto en el club, no tengo palabras para agradecerlo«.

En su discurso recordó a Ofelia Wilhelm Fernández, madre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también hincha del club, y contó que antes de fallecer vio el último partido de Gimnasia junto a ella, en el Hospital Italiano de La Plata: «Ella siempre miraba a Gimnasia porque lo amaba, un aplauso enorme para ella», pidió.

Luego de recordar que su esposo, Humberto Bonafini, jugó en la tercera división del club, contó una anécdota: «Hace muchos años, cuando mi marido jugaba, vine a verlo; él era muy gambeteador, pero no le gustaba entrenar y escuché a unos que estaban al lado mío que decían ‘Bonafini no entrena porque la mujer no lo deja’, y yo estaba ahí lado. Ahí empecé a ser culpable de todo», dijo entre risas.