Ginés González García anticipó que la cuarentena va a seguir pero de distintas maneras

El ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, ratificó que la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 continuará después del 10 de mayo, pero aclaró que “no será la misma” y que variará según la región del país.

Así lo aseguró a la prensa santiagueña luego de recorrer el hospital de campaña que el Gobierno provincial está montando en el Nodo Tecnológico.

Ginés González García llegó a Santiago del Estero junto con su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para supervisar la entrega de respiradores mecánicos, test de Covid-19 y equipos de protección para personal de salud.

El ministro fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora y autoridades provinciales, y luego acompañó al mandatario al Nodo Tecnológico, en el Parque Industrial.

Muchas gracias @wadodecorrido y @ginesggarcia por visitar nuestra provincia; concretar una nueva entrega de importante equipamiento e insumos; y poder reunimos con los equipos de ambos ministerios para intercambiar información, y evaluar las acciones a seguir sobre el Covid-19 pic.twitter.com/OuuNJabz0M — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) May 2, 2020

Sobre el motivo de su visita a la provincia, detalló: “Trajimos equipamiento, todo tipo de insumos, reactivos, vestimentas para los trabajadores”. Y agregó que “en el programa que estamos haciendo desde el gobierno nacional tenemos la estrecha colaboración del gobierno provincial”. Dijo también: “Estamos trabajando como quiere el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como necesita la República Argentina en un tema que nos tiene ocupados y preocupados”.

Sobre la situación epidemiológica manifestó: “Claramente Santiago del Estero ha tenido muy pocos casos, los que ha tenido han sido importados. Hay lugares que no han tenido como la provincia de Catamarca y otros, muchos casos como Buenos Aires. O sea que las alternativas no son iguales en la Argentina, por eso también el Presidente de la Nación, en el último decreto, ha dejado a la autoridad local que maneje, a manera tal de cómo está la densidad de la población, el estado epidemiológico de cada lugar y con esos parámetros estamos entrando en distintas fases de la cuarentena”.

Y anticipó: “La cuarentena va a seguir, pero no va a ser igual siempre, ni va a ser igual en cada lugar del país, va a ser distinto”.

Consultado de por qué se habla de cuarentena optativa, dijo que es “porque hay parámetros, hay un 75% de la Argentina donde vive el 30% de la población que nunca tuvo ningún caso, ni importado ni propio. Con lo cual lo que se tiene que hacer es distinto en cada lugar”. Al respecto, señaló que se mantienen “medidas de tipo general como que no haya clases, actividades sociales que no están permitidas, las actividades deportivas, y todo lo que sea agrupamiento de personas, no trabaja la administración pública, pero claramente la vida tiene que volver a ser parecida a lo que era antes de este tema, y renovar las actividades económicas que es un modo de funcionamiento de la sociedad y que lentamente vamos tratando en cada lugar y de acuerdo con las autoridades locales, los gobernadores, ver cómo vamos haciendo estas aperturas”.

Respecto de cuándo se dará el pico de contagios, Ginés González García indicó: “Todos los pronosticadores han fallado, porque hemos hecho las cosas para ello (por la cuarentena). Estamos haciendo las cosas para llevarlo lo más lejos al pico, para que estemos mejor preparados y para que el pico sea bien chato”.

Sobre los resultados de las políticas sanitarias, remarcó: “Hasta ahora venimos muy bien, pero también es cierto que nada va a ser lo mismo, hemos cambiado mucho, es ejemplar la actitud que han tenido los argentinos, por eso se ha podido cumplir con la cuarentena y los resultados. Nosotros lo que queremos es que sigamos cuidándonos, que sigamos aunque no sea la cuarentena dentro de la casa que sea un cuidado cuando circulamos con barbijos, distanciamiento social”.

Elogió las medidas sanitarias tomadas en Santiago

Ginés González García destacó “todas las medidas que ha tomado la provincia de Santiago del Estero, están muy bien, se puede ver en los resultados, son adecuadas y la van ajustando con la realidad, como ser el caso de Selva. En todo momento han demostrado gran compromiso político y mucha suficiencia profesional para enfrentarlo. En ese sentido vamos muy intensamente y muy de acuerdo y por supuesto no dando la batalla por ganada y entendiendo que vamos bien”.

También destacó “las maravillosas instalaciones del Nodo Tecnológico y que está adecuado para que si llega a ocurrir, lo que no queremos que ocurra, está preparado”.