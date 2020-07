Ginés González García: Estamos pensando en flexibilidades que vamos a hacer

“La magnitud del AMBA supera cualquiera dimensión: tenemos más del 90% de los casos”, dijo el funcionario y cotnó que “ayer estuvimos reunidos varias horas con las autoridades de Provincia y Ciudad, por la necesidad de tener una salida ordenada, pero con los mismos cuidados que tuvimos desde el primer día”.

En tal sentido, dijo que los resultados de la cuarentena estricta se conocerán en los próximos “tres o cuatro días”. Aseguró que no puede confirmarse si se trata del pico de la curva. “Esto no es matemático. Yo creo que dentro de pocos días los casos van a bajar, pero no hay precisión“, dijo y resaltó que “el futuro va a ser una incertidumbre. No podemos hacer pronósticos que vayan más allá del corto plazo. Lo que podemos hacer es trabajar todos los días para que el impacto sea menor y lo estamos haciendo“.

Además, indicó que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva en el AMBA es del 60%. “Es igual o menor al de cualquier otro año, porque sumamos un 40% de camas extra por la pandemia”.

Sobre la situación económica que atraviesa el país indicó: “Ya sabemos que hay cansancio, enojo y agotamiento en mucha gente. El impacto económico es culpa de la pandemia, a nivel mundial se está derrumbando todo”.

Respecto al regreso de la Copa Libertadores, el ministro de Salud calificó como “arbitraria” la fecha del 15 de septiembre impuesta por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“Vamos a intentar que los clubes argentinos se entrenen a mediados de agosto pero evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso la Conmebol o pensando que esto ya pasó y no es así”, advirtió.