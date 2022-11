Ginés González García: «Verbitsky no es amigo mío y nunca lo fue»

Tras haber sido homenajeado en Casa Rosada por sus “20 años de políticas públicas sanitarias”, el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García volvió a negar la aplicación irregular de vacunas a través de lo que se conoció como «Vacunatorio VIP» y apuntó contra los medios de comunicación. Además, manifestó que el periodista Horacio Verbitsky nunca fue amigo suyo y en su momento no le había dado trascendencia a su pedido de ser inoculado contra el Covid-19.

“Uno por uno, todos los vacunados tenían una razón: era por la edad, porque cumplían una función… y por supuesto, no hubo ningún privilegio. No hubo ningún familiar mío vacunado, como dijeron”, comenzó diciendo el ex funcionario sobre las acusaciones. «Creo que el manejo que hubo por parte de la prensa… no hubo ningún caso irregular”, añadió.

Ginés González García negó el «vacunatorio VIP» y dijo que fue un «problema mediático»

En declaraciones a Radio Con Vos, le atribuyó la “confusión” generada a las afirmaciones de Verbitsky en febrero de 2021, cuando contó que había decido vacunarse y habló con el ex titular de la cartera de Salud para averiguarlo. «Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, había asegurado el periodista.

«No sé con qué sentido lo hizo. Nadie le preguntó y salió él a decir que estaba muy contento de que lo habían vacunado por ser amigo mío», analizó Ginés sobre el episodio que luego causó enojo y polémica en la opinión pública. Y lanzó: «Primero, no es amigo mío y nunca lo fue, y segundo, tenía 79 años y estábamos empezando a vacunar a los de más de 60″.

Horacio Verbitsky.

Ginés González García fue homenajeado por el gobierno por su «impacto positivo en la salud pública»

Entonces, explicó que el personal del Posadas no había querido vacunar al periodista por «razones políticas» y el director del hospital le ofreció ir al Ministerio de Salud para aplicarle la dosis. «Yo estaba en Paraná. Quizás ese fue mi error. Dije: ‘Bueno, está bien, y ni le di trascendencia«, se sinceró el ex ministro.

«Debo haber cometido algunos errores ante semejante nivel de decisión cotidiana y de incertidumbre, pero lo importante es que a la Argentina le fue menos mal de lo que le podía haber ido gracias a la política de salud de la que fui parte”, concluyó.

Qué dijo Ginés González García tras el homenaje del Gobierno

«Recibir un reconocimiento de los pares de uno es algo fuerte. Tengo varios doctorados Honoris Causa pero esto me pareció brutal. Es gente con la que he trabajado y que incluso son de distintos signos políticos», dijo el médico cirujano en un breve diálogo con PERFIL.

«Fue un orgullo muy grande. Lo sentí como una caricia«, añadió. Además, valoró el trabajo en común del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) que reúne a los ministros de Salud de las veinticuatro jurisdicciones.

Sobre el «escándalo VIP», aclaró: «He sido castigado mediáticamente. No hubo un solo vacunado que no le correspondiera, la vacunación está justificada. Este tipo de reconocimiento es del que le hace bien a uno».