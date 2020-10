Gioja: La oposición quiere plantear que hay una contradicción entre Cristina y Alberto y no la hay

Gioja: La oposición quiere plantear que hay una contradicción entre Cristina y Alberto y no la hay

El Presidente del Partido Justicialista a nivel nacional José Luis Gioja destacó la convocatoria que tuvo el acto por el Día de la Lealtad peronista y descartó fracciones al interior del movimiento. “La oposición quiere plantear que hay una contradicción entre Cristina y Alberto y no la hay”, señaló.

“En el acto estábamos todos, la oposición quiere plantear que hay una contradicción entre Cristina y Alberto y no la hay. No hay que caer en el jueguito del gorilaje que quiere que nos peleemos”, dijo Gioja en declaraciones a “El Fin de la Metáfora” en Radio 10.

“No tenemos que caer en lo que quiere la contra, la vicepresidente es excelente, trazó la estrategia, gran gestora de la unidad”, dijo en la misma línea el dirigente. Gioja hizo una evaluación positiva del acto por el Día de la Lealtad, y sostuvo que al presidente Alberto Fernández lo vió “contento, caliente por lo de la plataforma”. “Ya los técnicos harán un informe final, pero nadie se quedo sin verlo por que funcionaron las cosas alternativas”, sostuvo sobre el hackeo al sitio “75 octubres”. “El que quiso que nos vaya mal hizo que nos vaya mejor, no hubo un incidente en ningún lado”, señaló el peronista. “Creo que lo de ayer tiene que ver con la épica, la mística que tenemos los peronistas y las ganas del pueblo argentino de salir de la crisis. Fue muy representativo todo lo que se hizo, y el discurso del Presidente fue el discurso de un estadista”, consideró Gioja. El Presidente del Partido Justicialista a nivel nacional sostuvo que la base “popular y de apoyo” del partido “está firme”. “Nuestra base de apoyo popular está intacta. El peronismo es un río bien caudaloso, bien grande que sabe donde tiene que llegar”, argumentó.

Link de la Fuente