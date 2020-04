Gobernador, ¿de dónde sale el dinero para privatizar clínicas?

Señor gobernador Axel Kicillof, soy María Celeste Morello, médica especialista en clínica médica MP 93924. Vivo y trabajo en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y hoy me dirijo a usted para preguntarle: ¿De dónde sacó el dinero para comprar las instituciones privadas? Como ciudadana le exijo una respuesta. Como todos, tenemos que justificar de dónde viene el dinero.

Si ve que el sistema privado está fundido: ¿Por qué no dona ese dinero a dichas instituciones? ¿Acaso usted que recorre tanto la calle vio lo bien que están desde hace tiempo los hospitales públicos? Hoy en día mandaron dinero e insumos que nunca llegaron. Les falta transparencia, caridad y solidaridad con el sistema de salud pública que nunca mantuvieron. Les falta agallas para decirme por qué han muerto y se han contagiado compañeros trabajadores del sistema de salud.

Ahora IOMA tiene dinero cuando no nos pagan en tiempo y acorde al resto de los aumentos. ¡Hoy los médicos tenemos las armas para levantarnos y no ser esclavos de ustedes, políticos hipócritas! Podemos decir que ustedes generan la muerte de la población por falta de insumos y el abandono como patrón de las muertes de mis compañeros. No se olvide que un sabio calla hasta que un bruto como usted se maravilla con el poder y con dinero ajeno que maneja (y, discúlpeme, eso se llama robar).

Le explico, soy médica por vocación y trabajo con dignidad. Moriré con orgullo y nunca dejaré de ser médica. Honraré siempre a mis padres, a mis hijas, a mi esposo y a mis pacientes que confían en mí solo por mi trabajo. Y no como su casta, que está de turno y que se debe a nosotros.

El sabio hoy decide explicarle: su cargo es público y político, pero no honesto. No trate de manejar con dinero al que está con deudas (usurero). No trate de meterse con los sabios porque, si actuamos, el bruto pierde por su avaricia. Dé el ejemplo, ayude a las instituciones, no las anule, no las denigre con dinero ajeno.

Vergonzosa su puesta en escena ante los dueños de las clínicas privadas y ni hablar de la demanda con la cual se puede encontrar por negligencia y abandono del personal de salud ante las condiciones infrahumanas con las que están trabajando.

Lo desafío a la solidaridad, no a la caridad, es lo que médicos y enfermeros merecemos para trabajar. Indigna su hipocresía.

Duerma tranquilo mientras trabaja de usurero y asesino.

Yo duermo muy tranquila porque trabajo con dignidad moral, sin remuneración, pero salvando vidas.

¡Vivamos juntos los médicos que estamos orgullosos de vivir para dar vida!

Políticos, a usted señor gobernador, escuche el corazón de los sabios. Si tiene oídos y conexión con el cerebro, pero le aconsejo no sienta el peso de su billetera porque puede perder la mano, que es con lo que piensa.

Si te gusta lo que hacemos, te pedimos que nos ayudes a seguir ejerciendo nuestra tarea periodística con la mayor independencia y objetividad posible. Te invitamos a colaborar con realpolitik

¿Qué te parece esta nota?

VER COMENTARIOS