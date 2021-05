Gobernadores adhieren a las restricciones para detener la escalada de casos de coronavirus – Télam

Axel Kicillof

Varios gobernadores confirmaron este viernes su apoyo a las medidas anunciadas anoche por el presidente Alberto Fernndez para restringir la circulacin y las actividades durante nueve das, con el objetivo de detener el crecimiento exponencial de casos de coronavirus.

Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof asegur hoy que la provincia “cumplir a rajatabla” las medidas de restriccin que disponga el decreto presidencial y adelant que el “sistema de fases va a ser suspendido esta semana y puesto en equivalencias con el DNU” que se conocer prximamente.

De esta manera, 126 de los 135 municipios debern cumplir con las nuevas restricciones que, entre otras medidas, suspenden las clases presenciales.

“La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante esta pandemia, respeta y cumple las leyes. El DNU tiene valor de ley y como tal se van a cumplir a rajatabla las limitaciones y medidas de cuidado anunciadas por el presidente”, dijo la tarde del viernes mandatario provincial en conferencia de prensa, donde anunci tambin asistencia impositiva y financiera para los sectores ms afectados.

Santiago del Estero

El gobernador santiagueo, Gerardo Zamora, tambin anunci hoy la adhesin de la provincia a las medidas anunciadas por el presidente y anticip que “al DNU nacional lo vamos a hacer cumplir, pidindoles a los santiagueos que nos cuidemos para salir de esta curva ascendente”.

En conferencia de prensa, Zamora pidi a los santiagueos hacer un “esfuerzo” ms para “detener el crecimiento de casos positivos, y que podamos, pasado el 30 de mayo y a partir del 1 de junio, volver a la etapa anterior que, si bien tiene muchas restricciones, no son tantas como las que habr desde maana y por 9 das”.

Anunci que “no estn habilitadas las actividades de comercios no esenciales” y la suspensin de la obra pblica y privada y pidi “colaboracin y comprensin” a la poblacin porque “lo importante es no circular cuando no es necesario”.

Ro Negro

Asimismo, la gobernadora de Ro Negro, Arabela Carreras, indic durante la jornada a los intendentes de su provincia que las disposiciones que determin el Gobierno nacional sern de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial“, y advirti que “habr estrictos controles para el cumplimiento del nuevo confinamiento sanitario”.

Arabela Carreras

En una reunin virtual, Carreras les pidi “la mayor colaboracin y esfuerzo para el control del cumplimiento de las restricciones con sus respectivos equipos de fiscalizacin”.

La Pampa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, afirm hoy que adhiere a las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional para restringir la circulacin social.

“El pas atraviesa un grave momento, un estado de extrema gravedad sanitaria, con el complemento adicional de las nuevas cepas que traen mayor contagiosidad, por eso ante esta situacin y en lnea con lo que plantean el Presidente (Alberto Fernndez) y las autoridades de las provincias, vamos a seguir profundizando medidas”, argument Ziliotto en una conferencia de prensa que ofreci en Casa de Gobierno.

Tras ratificar su decisin de adherir al decreto presidencial que entra en vigencia maana, el gobernador adelant, sin embargo, que habilitar algunas actividades comerciales.

Sergio Zilioto

Mendoza

El Gobierno de Mendoza anunci su adhesin a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para los prximos nueve das, dado que la adopcin de nuevas restricciones a la circulacin de personas “resulta til para contrarrestar el difcil momento epidemiolgico que vive el pas” ante la segunda ola de coronavirus.

De esta manera, entre el sbado 22 de mayo, a las 0 horas y el domingo 30 de mayo inclusive, las actividades se vern restringidas slo a las esenciales establecidas por el Ejecutivo Nacional.

La administracin que encabeza el radical Rodolfo Surez aclar que “desde el primer minuto del da lunes 31 de mayo venidero Mendoza volver al esquema de regulaciones que mantiene en la actualidad”.

Misiones

El Gobierno de Misiones anunci hoy que va a restringir actividades en cuatro localidades que evidencian un riesgo epidemiolgico, al adherir a las nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus anunciadas por el presidente Alberto Fernndez.

“En la provincia se tomarn medidas de forma dinmica segn instrucciones del comit de crisis, que actualmente identifican como zonas de riesgo a Concepcin de las Sierra, Salto Encantado, Eldorado y Montecarlo”, detall en un comunicado la Gobernacin.

Neuqun y Jujuy

El gobernador de Neuqun, Omar Gutirrez, en conferencia de prensa junto a integrantes de su gabinete, inform que an no cuenta con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional para “conocer las especificaciones” de cada medida anunciada por el Presidente de la Nacin, pero indic que desde la Provincia “se acompaar” lo dispuesto por Nacin.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tambin expres su “apoyo” a los anuncios del presidente Alberto Fernndez y confirm que, si bien las restricciones no alcanzan a la provincia, que se ubica en riesgo medio, tambin aplicarn medidas preventivas que se suman a los rastrillajes sanitarios iniciados esta maana.

Gerardo Morales

“Apoyo todas las medidas que se estn tomando, hemos quedado todos los gobernadores en hacerlo, tiene que haber una unidad de comando y un trabajo coordinado, hay que volver a lo que hemos trabajado el ao pasado en unin para cuidar a la gente”, dijo Morales al dialogar con la prensa local respecto a los anuncios.

Santa Fe

En el caso de Santa Fe, donde el gobernador Omar Perotti anunci ayer la adhesin a las medidas nacionales, el Ministerio de Educacin provincial anunci hoy que suspender el dictado de clases virtuales y presenciales en todos los niveles durante los tres das hbiles de la prxima semana para contribuir a bajar la circulacin de personas en medio de las nuevas medidas restrictivas ante la pandemia de coronavirus,

De ese modo, explic el Ministerio, se busca “poner el acento en la mayor disminucin de la circulacin de personas, comprometindose con el objetivo fundamental de las restricciones impuestas para toda la poblacin” hasta fin de mes.

Chubut y Crdoba

En tanto, el ministro de Salud del Chubut, Fabin Puratich, adelant hoy el acompaamiento del Gobierno de esa provincia a las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener el impacto de la segunda ola de coronavirus.

“Entre todos tenemos que buscar parar el avance de casos de manera drstica y en el menor tiempo posible”, dijo el funcionario en dilogo con Tlam.

Y desde Crdoba, el ministro de Gobierno Facundo Torres, anticip este viernes que las disposiciones presidenciales tienen el carcter de “cumplimiento general y vinculante”, por lo tanto la provincia va a “adherir” a lo que establezca el DNU.

“Vivimos en un estado de derecho y Crdoba no puede ser un obstculo y un detractor de estas decisiones que toma el Presidente”, asever Torres en declaraciones formuladas a canal 12 de Crdoba.

El Gobierno de Crdoba haba anunciado anoche en la red social Twitter la adhesin de la provincia al anuncio nacional.

Los mandatarios de Catamarca, San Juan, Entre Ros, Tierra del Fuego y La Rioja tambin anticiparon anoche su “acompaamiento” y “adhesin” a las medidas tras conocerse el mensaje presidencial.