Gobernadores analizan cómo implementar las salidas de esparcimiento

Hasta minutos antes del anuncio, en la Ciudad daban por descontado que la cuarentena en el distrito iba a continuar en los mismo términos, más allá de la flexibilización que podría darse en otras provincias.

rodriguez larreta.jpg El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analizará las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Captura de YouTube

Por eso, el anuncio del presidente Alberto Fernández sorprendió al Gobierno porteño, que no está convencido de que sea una buena medida, teniendo en cuenta la dificultad de controlarla y el crecimiento de la circulación de personas que se evidenció en las últimas semanas.

“Nos vamos a juntar para analizar el anuncio y cómo es el ordenamiento. También cómo se controla. Tenemos que ordenar esta decisión que tomó el Presidente”, señaló Santilli en declaraciones al canal Todo Noticias, minutos después del anuncio del jefe de Estado en Olivos.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantenía hoy conversaciones con los intendentes del conurbano y del interior bonaerense para definir de qué modo se adaptan a las realidades epidemiológicas de cada zona las nuevas medidas dispuestas por el Presidente.

AXEL KICILLOF.jpg En Buenos Aires se recibieron 684 solicitudes de actividades y servicios a ser exceptuados del ASPO por parte de 92 municipios. Imagen: Provincia de Buenos Aires

Por el momento, según informaron voceros del Poder Ejecutivo, las eventuales salidas recreativas podrían implementarse sólo en “algunos distritos del interior” de la provincia.

Además, remarcaron que en los “diálogos” que se están manteniendo con los intendentes prima la idea de que, tal como dijo el Presidente, “el AMBA y los grandes aglomerados urbanos aún demandan una cuarentena más estricta”.

Otro de los gobernadores que se manifestó al respecto fue el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. “Vamos a esperar para autorizar las salidas a la calle mínimo una semana más”, dijo en declaraciones a Radio 10.

Misiones El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, al hacer entrega de un kit sanitario (Imagen de archivo). Misiones Online

“Las actividades recreativas son muy importantes pero no podemos salir de golpe, debemos monitorear el cumplimiento del protocolo cada vez que autorizamos una actividad”, argumentó el mendocino al tiempo que explicó que la decisión la decisión la va a tomar el Comité Operativo de Emergencia provincial el día lunes.

Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, también se reunió durante la jornada del domingo con los intendentes locales para analizar la continuidad del aislamiento social.

“Culminada la reunión, hemos decidido junto a los jefes comunales de todo el territorio provincial, mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio tal cual viene funcionando en Mendoza hasta la fecha”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Una vez conocido los alcances, excepciones y otras disposiciones del decreto nacional, que extiende la cuarentena sanitaria hasta el 10 de mayo, nos volveremos a reunir para definir la nueva etapa”, expresó Suárez.

Otro de los que manifestó su respaldo al Presidente fue el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, quien resaltó que las palabras del jefe de Estado dan “tranquilidad, seguridad, y confianza”.

Remarcó que el Comité de Crisis analizará los pasos a seguir y argumentó que la de San Luis es una “situación particular” porque pertenece al Corredor Bioceánico, por donde circulan camiones que llegan desde Brasil, Buenos Aires, Rosario y otras zonas donde “hay mucha circulación de coronvirus”.

“Las clases no comenzarán, el esparcimiento no, las juntadas no, pero veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones”, expresó.