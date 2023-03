Gobernadores de trece distritos abrieron las sesiones ordinarias

Corrientes / Foto: Germán Pomar.

Los gobernadores de trece provincias y el jefe de Gobierno porteño abrieron con sus informes anuales los nuevos períodos de sesiones ordinarias de sus respectivas Legislaturas que se extenderán, en principio, hasta el 30 de noviembre.

En coincidencia con el inicio del 141° ciclo parlamentario que a nivel nacional inauguró el presidente Alberto Fernández al mediodía en el Congreso, este 1° de marzo también llevaron adelante sus actos de apertura CABA, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, el gobernador Axel Kicillof debió suspender el 151ª período de sesiones de la amplia sede de la Cámara de Diputados de la Avenida 53, en La Plata por el corte de luz que afectó a gran parte del país.

En este año electoral, en el que varios gobernadores buscarán su reelección, los discursos ante las asambleas legislativas tendrán un fuerte contenido político con énfasis en su relación con el gobierno nacional, la economía y proyectos de desarrollo, según fuentes gubernamentales consultadas por las distintas corresponsalías de Télam.

CABA

Horacio Rodríguez Larreta inauguró su último período de sesiones en la Legislatura como jefe de Gobierno porteño con un discurso en el que ratificó su mensaje antigrieta, cuestionó a los sectores más duros del PRO al advertir que “el cambio no es gritar” y reivindicó los 16 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires en un gesto a su antecesor y expresidente, Mauricio Macri.

CHACO

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, convocó a los legisladores provinciales a «consensuar la elección de convencionales constituyentes» que tendrán que reformar la Constitución de la provincia para limitar los mandatos gubernamentales y fijar la designación de jueces con audiencias públicas, y llamó a generar un «consenso económico, social y político» para cuando la democracia cumpla 50 años en el país.

En su discurso para inaugurar el 55º periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo chaqueño, Capitanich planteó la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma que presentó tiempo atrás para reformar la Carta Magna provincial y propuso que la elección de convencionales se realice en forma conjunta a los comicios de gobernador previstos para el 17 de septiembre, para los cuales se encuentra habilitado a participar si decide buscar su reelección.

Chubut

El discurso con el que el gobernador Mariano Arcioni dejó inaugurado el 51° período de sesiones de la cámara de diputados, tuvo ribetes de despedida por «los 9 últimos meses de gestión que quedan por delante». Recordó su inicio en la política que «comenzó desde aquel día del 2015 cuando Mario Das Neves me pidió que lo acompañe y acepté con el convencimiento que para hacer cosas había que comprometerse».

Aseguró que «Chubut sigue siendo la cuarta provincia exportadora del país, con lo cual no solo ingresan recursos a nuestra provincia sino al crecimiento de todo el país» poniendo de relieve la actividad petrolera, metalúrgica, ganadera y pesquera.

Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR-JxC), aseguró este miércoles al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura que su provincia tiene «las finanzas ordenadas», afirmó que «hay seguridad jurídica y salud fiscal» y anunció un «aumento del salario básico docente del 102 por ciento».

Si bien este año no habrá elecciones provinciales en Corrientes, Valdés se refirió al escenario nacional e instó a que «frente a un año electoral, reclamemos propuestas de los candidatos, evaluemos la credibilidad de lo que nos digan, su capacidad para llevar a cabo sus promesas. Elijamos bien, porque lo que está en juego es el futuro».

Asimismo, en otro tramo de su discurso destacó «la importancia de la tarea que juntos, estado, emprendedores y trabajadores, venimos realizando en Corrientes y los desafíos que tenemos por delante» y señaló que ante ello «somos socios, aliados, nos complementamos, nos necesitamos y no hay espacio para crear falsas antinomias. Lo dije muchas veces: ¡Corrientes somos todos!»

Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó en el acto de apertura de sesiones legislativas que «el atentado contra la vida de la vicepresidenta» Cristina Fernández perpetrado por un grupo de jóvenes el año paso marcó «un límite que plantamos frente al odio y la intolerancia» y cuestionó a la Justicia Federal por el fallo que devolvió fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, al inaugurar el período 50 de sesiones del parlamento provincial, Insfrán lanzó con fuertes críticas a la justicia federal, señaló a la inflación como «es uno de los principales síntomas» que afecta la crisis mundial y anunció que dispondrá «subsidiar el 50 por ciento del costo de la energía eléctrica a los comercios con consumos menores a dos mil kilowatts bimestrales».

Neuquén

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, propuso este miércoles una enmienda a la Constitución Provincial para permitir a los jóvenes postularse a cargos públicos al inaugurar el 52° período de sesiones ordinarias de la Legislatura y aseguró que «Neuquén es sinónimo de previsibilidad».

“Estoy convencido de que tenemos la mejor casa y el mejor hogar, que es la provincia de Neuquén”, expresó el mandatario que además resaltó que la actividad en torno al yacimiento hidrocarburífero Vaca Muerta «es política de estado» y que en la provincia habían «logrado triplicar la producción de petróleo y gas”.

Gutiérrez, quien brindó el último discurso de su segundo mandato, destacó que “Neuquén pretende mostrarle al mundo y al país que es posible construir desarrollo sostenible a lo largo del tiempo, ser previsible, Neuquén es sinónimo de previsibilidad”.

Luego, trazó un panorama de las políticas públicas respecto de los derechos de niños, adolescentes, de las diversidades y personas con discapacidad, además de los otros componentes del entramado social que caracteriza a la provincia y agradeció el desempeño de “las y los trabajadores de Salud durante la pandemia”, así como el “proceso ejemplar de vacunación” anticovid.

En ese marco, destacó la importancia de construir «futuras políticas públicas» y para ello dijo estar «convencido» de que las nuevas generaciones «lo van a hacer mucho mejor que nosotros» y señaló que «es hora también de que no haya restricciones de edad para que ocupen cargos públicos».

«Hay una discriminación en la juventud, la edad», acotó y argumentó que para las elecciones provinciales del 16 de abril «hay gente que no pudo ser candidato a concejal por un tema de edad. No pueden ser ministros, no pueden ser subsecretarios, no pueden ser gobernador, no pueden ser vocales del Tribunal Superior de Justicia y no pueden ser titular del Ministerio Público fiscal si no tienen tal edad».

Por eso, anunció que presentaba «un proyecto de ley convocando a referéndum para enmienda constitucional» aunque aclaró: «De ninguna manera vengo a modificar las reglas del juego de esta competencia electoral» sino que elaboraba la propuesta para que «luego de las elecciones» se lo debate y de ser «posible, allí por el año 2025, cuando haya elecciones poder incorporar por el sí o por el no esta enmienda».

Con respecto a Vaca Muerta, Gutiérrez expresó que “es política de Estado” y resaltó que “hemos logrado triplicar la producción de petróleo y gas”, al detallar que “hemos alcanzado en enero último el récord en la producción histórica de Neuquén, con 315.340 barriles por día de petróleo y 91 millones de metros cúbicos de gas por día”

Río Negro

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró este miércoles al inaugurar el 52 período de sesiones legislativas que su gobierno esta «orientado hacia el futuro» en base a los emprendimientos tecnológicos y de hidrocarburos en marcha en la provincia y destacó «el equilibrio fiscal» que permite tener un balance «entre los impuestos que pagan sus ciudadanos y el nivel de servicios que reciben en compensación».

En su discurso ante la Legislatura, la mandataria hizo un repaso de las políticas públicas implementadas en su gestión y remarcó que así se logró insertar a Río Negro en el mapa nacional e internacional, «siempre en beneficio de nuestra población local».

En ese marco, resaltó que «el Hidrogeno Verde permitirá convertir los recursos naturales disponibles en la Patagonia en riquezas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, la generación de 15 mil puestos de trabajo directos y más de 45 mil indirectos».

En lo que hace a las cuentas públicas, señaló que el Resultado Financiero total se incrementó un 101%, pasando de ser deficitario en 3.500.000.000 mil millones «a un modesto 33 millones».

«La provincia mantiene un equilibrio entre los impuestos que pagan sus ciudadanos y el nivel de servicios que reciben en compensación», sostuvo la mandataria al destacar que tras «la pandemia, la provincia se encuentra actualmente en una situación de equilibrio fiscal».

Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó este miércoles el «trabajo conjunto» realizado con sus pares del Norte Grande con una «agenda común» e instó a «construir un bloque regional sólido» para construir «un federalismo real» en el país, que apueste al «desarrollo social y económico de las provincias más alejadas del centro del país».

En su discurso ante la asamblea legislativa en el inicio del 125 período de sesiones ordinarias en Salta, Sáenz instó a «terminar» a través de la constitución de ese bloque regional «con la discriminación presupuestaria que sufren las provincias alejadas del centro del país», al tiempo que mencionó lo logrado a través de la conformación del Parlamento del Norte Grande.

“Hemos sido protagonistas de la conformación del Parlamento del Norte Grande, que permitió la obtención de recursos para Salta a partir del trabajo realizado en conjunto”, dijo, y agregó que esto fue posible gracias al trabajo que realizaron los gobernadores del Norte Grande en base a una «agenda común frente a las injusticias que sufren» sus provincias, «apostando a la construcción de un federalismo real”. En ese marco es que instó hoy a «construir un bloque regional sólido capaz de terminar con la discriminación presupuestaria en el país» como un de las premisas que es necesario atender para lograr el «desarrollo social y económico de la provincia».

“El desarrollo social y económico de la provincia es problemático si no se atienden dos premisas: en primer lugar, construir un bloque regional sólido capaz de terminar con la discriminación presupuestaria que hace décadas sufrimos las provincias alejadas del centro del país”, expresó el mandatario salteño.

En cuanto a la segunda premisa, planteó abordar “de manera regional las ventajas competitivas y las oportunidades productivas de la región a partir de políticas públicas comunes e infraestructura compartida”.

Asimismo, sostuvo que “2022 fue un año muy difícil, que superamos juntos”, y resaltó: “No sabemos de divisiones ni de grietas, miramos para adelante, encaramos los problemas viejos y los nuevos para resolverlos y no perdemos tiempo en señalar culpables, sino que llevamos soluciones sin mezquindades y sin banderas políticas”.

“Nuestra provincia ha sufrido y aún sufre postergaciones históricas”, dijo, a la vez que indicó que “Argentina creció en forma asimétrica y al norte le tocó la peor parte”.

Santa Cruz

La gobernadora Alicia Kirchner destacó este miércoles, al inaugurar el 50 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, que «con buena administración» y «estrategia política» en la provincia «nos fuimos transformando en viables», mientras convocó a los legisladores nacionales a que «jueguen para Santa Cruz, votando lo que le conviene a la provincia» sin diferencias partidarias.

Kirchner inició su discurso con un agradecimiento «a los cuatro diputados nacionales que aprobaron la ley de moratoria jubilatoria» y destacó lo realizado en su gestión desde el 2015 y llamó a la unidad por el bien de la provincia.

«Estamos iniciando un año electoral donde los y las que ejercemos por decisión propia construir desde la política debemos estar a la altura de lo que la gente de Santa Cruz merece», indicó la gobernadora y pidió tener «entre las distintas fuerzas, un debate político inteligente, con calidad institucional que las diferencias sean aportes y no descalificaciones o chicanas, como parte de la politiquería barata».

Tierra del Fuego

El gobernador Gustavo Melella destacó el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales en la provincia, a la vez que agradeció el acompañamiento del gobierno nacional a su gestión al inaugurar el 40º período de sesiones ordinarias de la Legislatura fueguina.

Al referirse al resultado de su administración, el gobernador remarcó que Tierra del Fuego es el distrito del país donde “más creció el empleo registrado” en el último año, pasando de “un 39,9% al 46,3%. También valoró que se ha “reducido un 50% la desocupación” en los últimos cuatro años, dado que “era del 9,5% cuando asumimos, llegó al 22% en pandemia y disminuyó al 5% según los últimos registros” y mencionó que el índice de pobreza “era del 31,5%” en 2019 y es “del 23% en la actualidad”.

Melella sostuvo que en la provincia “hay inversión genuina y privada” y se refirió al proyecto de construcción de un puerto en la ciudad de Río Grande con un desembolso de 300 millones de dólares, y al Proyecto Fénix para incrementar la producción de hidrocarburos con una inversión de 700 millones de dólares, además de la instalación de una petroquímica y de las inversiones en materia pesquera.

Al aludir a la situación nacional y al contexto inflacionario, mencionó que “no es fácil (para las autoridades nacionales) reconvertir las variables económicas y enfrentar a los grupos especuladores».

«La inflación nos golpea mucho y ese es el gran desafío”, indicó tras lo cual ratificó su vocación de “defender el salario real de los trabajadores, sostener la actividad y el consumo y mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan”.

Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, abrió el 118° período de sesiones ordinarias en la Legislatura con el último discurso de su gestión, el cual se centró en el fortalecimiento y los avances de la provincia en materia económica, productiva, social y sanitaria, entre otras áreas, durante el 2022.

Manzur comenzó su discurso destacando la gestión del vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien quedó a cargo del Ejecutivo provincial durante el último año, con quien afirmó que los «une no solo una misma mirada sobre la relevancia de participar activamente en los asuntos nacionales, sino también una perspectiva similar sobre las necesidades e intereses de la provincia para un mayor bienestar de los tucumanos, en equidad y justicia para todos”.

“No hay duda de que las políticas públicas de la provincia quedaron en las mejores manos que podían estar. Y yo vengo hoy a rendirles cuenta de esa excelente tarea realizada”, agregó el mandatario provincial.

En septiembre de 2021, Manzur tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete a pedido del presidente Alberto Fernández, por lo que Jaldo quedó al mando del gobierno tucumano.

El ex Jefe de Gabinete destacó que “a lo largo del año transcurrido Tucumán se ha fortalecido y avanzado de distintas maneras, y ello ha sido posible por el esfuerzo y la tarea conjunta de Nación y de Provincia».

Atribuyó también a este avance el esfuerzo y la tarea conjunta de «los diferentes poderes que conforman nuestro Estado provincial; de los distintos territorios y jurisdicciones que conforman y organizan nuestro suelo; de los sectores públicos y privado; del gobierno y de las organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil; de los distintos espacios políticos y gremiales».

La Pampa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, abrió este miércoles el 54° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un balance de gestión, acusaciones de «discriminación» contra la Corte Suprema nacional y manifestaciones de confianza en su reelección. En nuestra provincia hablar de democracia es hablar de peronismo. Cada vez que hubo elecciones libres, la sociedad nos dio la responsabilidad de gobernar. Y no tenemos dudas de que nos seguirá acompañando», dijo.

En varios tramos Ziliotto aludió a los fallos de la Corte y a que el gobierno de Mauricio Macri le negó a la provincia fondos para obras públicas y viviendas. «Últimamente los fallos de la Corte, o su inacción, acentúan la discriminación hacia las y los pampeanos, cercenándonos derechos, no solo los hídricos. Hay otros ejemplos. Hace 3 años que no aprueba una simple planilla de liquidación, que nos permitiría recuperar fondos de coparticipación erróneamente descontados», denunció.