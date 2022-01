Gobierno buscará activar parte del swap durante el viaje de Alberto Fernández a China

Según diversas estimaciones privadas, las reservas netas estarían apenas por encima de los u$s 1.500 millones. Las presiones cambiarias aún latentes, los pagos de deuda pública y privada que el país debe afrontar en los próximos días y una merma estacional en las exportaciones, terminan de moldear un contexto complejo en el corto plazo. Actualmente Argentina posee unos 130.000 millones de yuanes que equivalen a unos u$s 20.000 millones, como contó Ámbito días atrás, la ampliación podría alcanzar el equivalente a u$s 3.000 millones.

Fuentes oficiales, anticiparon a este medio que además de negociar una ampliación del swap el Gobierno buscará alcanzar un acuerdo con las autoridades del Banco Popular de China para activar un tramo del swap de manera extraordinaria por un costo sensiblemente más bajo que el previsto, que ronda el 6% de interés. El objetivo de quienes trabajan en la agenda de la gira de Alberto Fernández es que el anuncio se pueda realizar durante la visita. Aunque reconocen que “las negociaciones todavía no están cerradas”.

Consultado sobre el rol del intercambio de monedas, el presidente del Banco Central de la República Argentina dijo: “La idea es que podamos utilizarlo para sostener el crecimiento de Argentina”. En la misma entrevista que concedió a Perfil, Miguel Angel Pesce sostuvo que también se trabaja “para que el desbalance comercial que tenemos con China tenga una respuesta a través de ese financiamiento”.

De concretarse la maniobra, se empezaría a cumplir un punto pautado en el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que las autoridades argentinas y del organismo de crédito coincidieron en la necesidad de sumar apoyo financiero adicional para “reforzar la resiliencia externa”. En ese sentido, no se apunta solo a créditos de país a país, sino también al conjunto de entidades internacionales que podrían sumar desembolsos.

Desde la diplomacia argentina confirmaron a este medio que durante la visita de Alberto Fernández se firmarán también las adendas financieras para garantizar la continuidad de las obras en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Al mismo tiempo, se anunciarán una serie de inversiones en el sector de la electromovilidad: Una planta de fabricación de vehículos eléctricos que Chery instalará en la provincia de Santa Fé y también iniciativas enfocadas en la producción de baterías de litio.

Además, el jueves pasado ambos países firmaron el plan quinquenal de inversiones que es el primer paso para que se lleven adelante más de una decena de obras de infraestructura a gran escala. Entre ellas, la cuarta central nuclear Atucha III, la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari, la extensión de la red ferroviaria, los puentes de Chaco a Corrientes y de Santa Fe a Paraná, como así también una serie de programas de conectividad y fibra óptica, entre otras.

Si bien en estos casos los desembolsos serían específicamente para financiar dichas iniciativas, gran parte de los pagos se podrían realizar en pesos a proveedores locales. Por lo que se descuenta que ese ingreso de dólares también colaboraría a engrosar las reservas del Banco Central, que según el ministro Guzmán deberían crecer en torno a los u$s 5.000 millones este año para cumplir lo pautado con el FMI.