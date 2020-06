Gobierno de la Ciudad por cuarentena: “Habrá mayores restricciones, con inicio y final bien definido”

Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Canal 26.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó que Ciudad, Provincia y Nación acordaron aplicar mayores restricciones en relación a la cuarentena y que las mismas serán explicadas “en detalle” en las próximas horas.

Además, el titular de la cartera sanitaria enfatizó que las nuevas medidas “deben que tener un inicio y un final”.

“Hemos acordado ayer que necesitamos mayor nivel de restricción y ese mayor nivel de restricción debe ser informado y explicado en detalle a la ciudadanía, algo que harán el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador en las próximas horas”, expresó Quirós en conferencia de prensa.

El minsitro Quirós sostuvo en conferencia que “el 80% de los muertos por coronavirus tiene más de 60 años”, y en el mismo sentido confirmó que “el 3% de los trabajadores de la salud tuvieron coronavirus”.

“Hemos tenido un conjunto de muy buenas reuniones con Ginés (González García) y con Daniel (Gollán), venimos teniendo reuniones a diario y discutiendo y acordando cuales son los ejes” de las nuevas medidas, explicó Quirós.

Durante la jornada del jueves el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por un lado y los ministros de las carteras sanitarias, por el otro lado, acordaron cómo se llevará a cabo la nueva etapa de la cuarentena.

Conferencia de prensa por coronavirus en Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.

“Hemos insistido que necesitamos una estrategia metropolitana, con acciones tácticas y operativas diferentes en cada lado”, explicó Quirós.

“Necesitamos mayor nivel de restricción y ese mayor nivel de restricción debe ser informado y explicado en detalle, algo que harán en las próximas horas por el presidente, el gobernador y jefe de gobierno, con un inicio y un final bien definido“, agregó el funcionario porteño.

Informe de Fernán Quirós. Canal 26.