Gobierno destaca la importancia de contar con una economía y un sistema productivo sustentables

“Este foro viene a ratificar una línea que Argentina tuvo la oportunidad concreta de poner en marcha el año pasado. Ante la brutal crisis de la pandemia, los industriales asistimos al mayor rescate del que se tenga memoria del sector público al sector privado. Y gracias a esta política anticíclica, hoy Argentina está anunciando un crecimiento para este año cercano al 10%”, agregó el titular del BICE, quien remarcó: “Creo que este foro representa lo que es novedoso en el mundo, pero que en Argentina se demostró que es el camino para salir de la enorme crisis que a nivel global generó la pandemia”.

En tanto, en una rueda de prensa posterior al evento y ante la consulta de Ámbito, De Mendiguren sostuvo cuáles son los siguientes pasos necesarios para poder sostener el nivel de recuperación en la actividad: “El comercio exterior es clave, que cada vez haya más pymes exportadoras. Y hoy lo que estamos haciendo, con mucha vocación, es ir buscando financiamiento a aquellas empresas que en su inversión están orientadas a cambiar la matriz productiva. Para nosotros, no cabe duda que si Argentina no cambia la matriz productiva, no hay forma de enfrentar los compromisos externos o salir de la pobreza”.

Economía sustentable

Con un mensaje grabado, el ministro de Economía Martín Guzmán señaló que “sostenibilidad es un concepto amplio, que incluye la sostenibilidad económica, social, política y ambiental”. “Desde Argentina pujamos por la construcción de condiciones de una arquitectura económica sustentable y la sostenemos sobre tres grandes dimensiones: en primer lugar, la arquitectura financiera internacional, que se pueda contar con condiciones de financiamiento apropiadas para que los países puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles”, remarcó Guzmán.

“En segundo lugar, construimos condiciones para una mejor arquitectura tributaria internacional. Los Estados que financian innovación, deben poder ser financiados. Y durante 2020 y 2021 se trabajó en una llamada solución global, que pueda implicar una mejora en la recaudación para todos los países”, remarcó el titular de Economía, quien concluyó: “Y finalmente, trabajamos para tener un sistema productivo sustentable, que cuide al planeta. No es solo una cuestión de desarrollo, también una cuestión macroeconómica y la balanza de pago. El mundo va a penalizar aquello que no es sustentable. Los países que no adapten sus estructuras productivas, van a tener problemas para competir a nivel global. Por lo tanto, es importante que puedan llevar adelante las reformas en la estructura productiva que son necesarias. Acá aparece la importancia del financiamiento”.

Sector productivo

A su turno, Kulfas sostuvo que “el sector productivo fue parte de la solución de las dificultades que se produjeron a nivel internacional”. “Y los desafíos que tenemos por delante son muchísimos en Argentina, con una crisis previa que se inició en 2018 y el desafío de recuperarse de la pandemia de manera sostenible. En ese sentido, me gustaría destacar como temas estratégicos lo que significa el replanteo de las cadenas globales de valor. Hemos tenido y tenemos complicaciones en las cadenas de manufactura y nos lleva a pensar cómo complementar la producción, para articular la producción dentro del marco del Mercosur y la región. Generar nuevas oportunidades productivas e industriales para superar la crisis de insumos”, señaló el funcionario.

“En la dimensión ambiental, se discute la necesidad de intensificar de manera explícita la lucha contra el cambio climático. Significa tomar acciones concretas, poder demostrar un sistema productivo dinámico”, remarcó Kulfas, quien concluyó: “Y el desafío de la inclusión financiera de las pymes. Existen dificultades por parte de las empresas de menor tamaño: esto se resuelve con políticas concretas de los gobiernos y los bancos de desarrollo, generando oportunidades”.

Evaluar impacto

En tanto, Neme señaló como una “asignatura pendiente” no contar con áreas de evaluación de proyectos y de planeamiento de las inversiones. “Esa evaluación para saber dónde colocamos la inversión para que tenga impacto social y productivo, es una asignatura pendiente que tenemos. Tenemos que recrear dentro de nuestros gobiernos áreas que tengan que ver con evaluaciones de planeamiento estratégico, una mirada de lo que pasa en el mundo y seleccionar los espacios para que la inversión, que puede tener su origen en los bancos de desarrollo, impacte en los lugares que necesitamos”, señaló el vicejefe de Gabinete

“En Argentina tenemos la posibilidad de realizar inversión, pero hace falta estudiarla, medir impactos. Tenemos la tecnología, las máquinas que producen bienes de capital y hay un mercado demandante. Y tenemos la obligación de cumplir con las regulaciones ambientales. Es importante que los bancos de desarrollo identifiquen las inversiones”, concluyó Neme.

Oradores

Durante el evento, disertaron el presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo; el presidente de COFIDE (Perú) Carlos Linares; la presidenta del Banco Nacional de Costa Rica, Jeannette Ruiz; el presidente del Banco República Oriental del Uruguay, Salvador Ferrer; la titular de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía Maia Colodenco; la directora de Finanzas del BNDES, Bianca Nasser y la Directora general adjunta de banca empresas NAFIN/Bancomext Marian Aguirre.