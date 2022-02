Gobierno estima que llegará al Congreso con el acuerdo del FMI cerrado

Las conversaciones sobre este tema, tanto con los gobernadores como los legisladores, están siendo llevadas a cabo en el Congreso por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y con los gobernadores “tanto Manzur como Wado de Pedro”, explica una alta fuente oficial.

“Con Cristina habla siempre”, afirma la fuente al tiempo que confirmó que, el Presidente no se vio personalmente con la Vicepresidenta, pero sí mantuvieron diálogos telefónicos.

Al respecto, hay mucha especulación respecto a cuál será la posición del Vicepresidenta luego de la carta que enviara su hijo Máximo cuando renunció a la jefatura del bloque por no estar de acuerdo con las negociaciones con el FMI que lleva a cabo el ministro Guzmán.

Cabe señalar, que Cristina no ve como alternativa el no acordar con el organismo multilateral pero que sí estaría preocupada por algunos de los términos del compromiso que asumirá Argentina, según comentan fuentes allegadas a la ex Presidenta.

Uno de los temas donde parece que existen diferencias es en el tarifario. Tras la propuesta del ENRE que contempla un aumento de hasta el 20% y un esquema de segmentación, fuentes del entorno presidencial, consideran a esta iniciativa como “correcta” aunque no se dieron precisiones respecto cuándo comenzará su implementación.

A pesar de la polémica suscitada con la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de colectivos, para la Casa Rosada “no es un tema prioritario” al tiempo que aclaran que el traspaso ya fue establecido cuando se transfirió la administración del subterráneo a la Capital.

Otro de los temas que ocupa al primer mandatario es la elaboración del discurso que brindará ante la Asamblea Legislativa. En este sentido, los ministros están enviando sus objetivos para este año. Tal es el caso del Ministerio de Salud que apunta a tener un programa de atención de Salud Mental post Covid-19. En particular, aquellos vinculados con la depresión, mayor consumo de ansiolíticos, etc. Otro de los temas que tendrá prioridad en la gestión “post pandemia” serán los vinculados al Medio Ambiente y diversos proyectos vinculados al desarrollo Económico. Asimismo, la cuestión de género es un eje clave para el Gobierno y anunciará la presentación de las licencias maternales compartidas (es decir que no sean solamente para la madre).

Gabinete económico en Olivos

Convocado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de ministros, Juan Manzur, por la mañana se reunió el gabinete económico en la quinta de Olivos. Los temas tratados durante más de tres horas, consistieron en el análisis de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, asignaciones presupuestarias, el consenso fiscal, la relación con las provincias, cuestiones de tierras, la situación en materia de producción, el índice de inflación (que se conocerá mañana), temas tributarios, reservas en poder del Banco Central, entre otros temas pendientes, según se informó oficialmente.

Se evaluó como “muy positiva” la situación económica en virtud de lo que está sucediendo en materia de crecimiento, empleo registrado, los números sobre el comportamiento del consumo y la utilización de la capacidad instalada de la industria – que siguen creciendo – y las inversiones. El ministro de Producción, Matías Kulfas, realizó la mayor parte de la exposición presentando un panorama que “entusiasma”, sostienen fuentes de la Casa Rosada.

También se repasaron los acuerdos con China suscriptos recientemente en la visita que realizara el presidente Fernández al gigante asiático. Se explicaron los alcances y la forma en que impactarán en la economía.

Del encuentro participaron los ministros que conforman el gabinete económico, además de Kulfas, Cecilia Todesca (Relaciones Económicas Internacionales), Martín Guzmán (Economía), Mercedes Marcó del Pont (AFIP), Claudio Moroni (Trabajo), Miguel Pesce (BCRA). También se incorporó Juan Manuel Olmos para asistir posteriormente en la coordinación de los distintos temas.